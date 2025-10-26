Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçidir'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan hakkında işlem başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Merdan Yanardağ gözaltına alınmış, evinde ve TELE1 binasında polis tarafından arama gerçekleştirilmişti. Savcılık soruşturmasında "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadesi kullanılırken, Hüseyin Gün ise kilit isim haline geldi.

"HÜSEYİN GÜN'Ü TANIMIYORUM"

İfadesinde Gün'ü nereden tanıdığı ve nasıl bir ilişkileri olduğu sorulan İmamoğlu, “Dosyada şüpheli olarak bulunan sormuş olduğunuz diğer şahıs olan Hüseyin GÜN isimli şahsı ise tanıdığımı hatırlamıyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu, söz konusu şahısla olan fotoğrafının kendisine gösterilmesi üzerine ise, "Hakkında bu soruşturma kapsamında soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu şahsın ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin GÜN ismi şahsı tekraren anımsayamadım” diye konuştu.

Hüseyin Gün'ün elektronik cihazlarında yapılan incelemeler neticesinde ortaya çıkan yazışmalarda adının yer alması konusunda İmamoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur, adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur. Bu konu ile de ilgilenmiyorum."

İmamoğlu, yazışmalarda geçen "150 bin kişilik dijital ordu'' şeklindeki ibareye ilişkin sorulan soruya ise, "ne kastedildiğini bilmiyorum. Ama tahminimce İstanbul gönüllüleri kastedilmiş olabilir ama daha önceden de belirttiğim gibi okuduğunuz tüm yazışmalar ile alakalı bilgim bulunmamaktadır” dedi.

"YAZILIŞ AMACI İBB'YE AİT HER TÜRLÜ KURUM EVRAKININ GÜVENLİĞİDİR"

Talepte bulunarak belediye bünyesindeki verileri topladığı yönündeki iddialara da değinen İmamoğlu, söz konusu yazının kendisi tarafından kaleme alındığını doğruladı. İmamoğlu, "Yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığım Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ben yazmıştım. Bahse konu belgenin yazılış amacı İBB'ye ait her türlü kurum evrakının güvenliğinin sağlanması amacı içindir, başkaca herhangi bir amacı yoktur” ifadelerini kullandı.

Gün'ün seçim süreçlerinde İmamoğlu'na analizler sunduğu iddiası üzerine İmamoğlu, bu beyanları sert bir dille eleştirdi: "Bahse konu Hüseyin GÜN tarafından verilen beyanlar hayatımda duyduğum adeta en saçma yorumlardan ibaret beyanlardır."

İmamoğlu, Gün'ün Necati Özkan ile tanışma tarihine ilişkin çelişkilere dikkat çekerek, "Yukarıda da belirttiğim üzere 2019 Haziran başında Necati ÖZKAN ile tanıştığını anladığım ve iddia ettiği şekliyle seçim kampanyama yardım ettiğini belirten şahsın 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla mantığa uygun değildir. Çünkü ben o dönem 7 aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremin adeta çöpe atılarak sadece 15 güne indirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir" dedi.

İddiaları "akla mantığa uygun değil" olarak niteleyen İmamoğlu, "6 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı bilen bir şahıs olarak CIA çalışanı olduğu belirtilen Aarron Barr isimli şahsın bana muhafazakarlara nasıl davranmam ile alakalı tavsiyelerde bulunması akla mantığa uygun değildir. Dolayısıyla söz konusu beyanlarla alakalı diyecek bir şeyim yoktur. Belirtilen hususlar ile alakalı bilgim yoktur" şeklinde konuştu.

Casusluk suçlamasının "bütün hayatına hakaret" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Benim nazarında casusluk vatan hainliği ile eşdeğerdir. Dolayısıyla söz konusu dosya nazara alınarak hakkımda yürütülen casusluk kapsamındaki hiçbir suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Bu dosyanın oluşumunda veya yürütülmesinde yer alanlar ile alakalı hukuki haklarımı kullanacağım" açıklamasını yaptı.

"ROMA'YI BENİM YAKTIĞIM DAHA GERÇEKÇİDİR"

Hüseyin Gün'ün ifadelerine yanıt vermeyi sürdüren İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Öncelikle şahsın Başsavcılıkta alınan ifadesinde Necati ÖZKAN ile 31 Mart 2019 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında iddia ettiği haliyle benim seçim sürecimde yer aldığını belirtmiş ise de, kolluk beyanında Necati ÖZKAN ile 2019 yılı ilk seçimlerin iptali sonrası Mayıs sonu ya da Haziran başlarında tanıdığını belirttiği, dolayısıyla her iki ifadesi arasında çelişkiler bulunduğu ve yönlendirilmiş bir şekilde kasıtlı olarak ifade verdiği tarafımca anlaşıldığından Başsavcılık ifadesinde vermiş olduğu ifadeyi de kesinlikle kabul etmiyorum."

İmamoğlu, istihbarat örgütleriyle ilgisi olamayacağını belirterek, "Benim ne istihbarat örgütleri ile, istihbarat örgütlerinin çalışanları ile hiçbir şekilde bilgim alakam olamaz. Üzerime atılı suçlamaları yukarıda da belirttiğim üzere kabul etmiyorum. İkinci ifadeyi de incelediğimde absürt bir suç isnadı olduğunu düşünüyorum. Komplo teorisi ile karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçidir" dedi.