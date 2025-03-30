Ekrem İmamoğlu'nun teslim etmediği telefonunun HTS kayıtlarına ulaşıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun polise teslim etmediği ikinci telefonunun HTS incelemesi yapıldı. Aynı soruşturmada tutuklanan şüphelilerle yoğun bir iletişim içinde olduğu belirlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun teslim etmediği telefonunun HTS kayıtlarına ulaşıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun polis ekiplerine teslim etmediği telefon hattının ise HTS kayıtlarına ulaşıldı.

SAVCILIK: İMAMOĞLU İNŞAAT'A 50 MİLYON LİRA AKTARAN ŞÜPHELİYLE İRTİBATI VAR

Dosyada, eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İmamoğlu İnşaat şirketine 50 milyon lira aktardığı ileri sürülen Hüseyin Köksal ile 5 defa görüştüğü vurgulandı.

Aynı soruşturmada tutuklanan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ile 8, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11, İBB EmlakYönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ile 2 kez görüştüğü belirlendi.

"FATİH KELEŞ İLE 135 GÖRÜŞME YAPILMIŞ"

HTS kayıtlarına göre İmamoğlu, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 defa görüşme yaptı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 93 şüpheli gözaltına alınmış, eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 52 şüpheli tutuklanmıştı.  

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