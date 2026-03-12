Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi
"@CAOIletisim" kullanıcı adlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu hesaba erişim engeli getirildi.
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı "@CAOIletisim" kullanıcı adlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Söz konusu hesaba erişim engeli getirildi.
Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları kapsamında işlem başlatıldığını bildirdi.