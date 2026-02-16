Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasında yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İmamoğlu, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede idare mahkemesindeki davanın sonucunun beklenmesi yönünde karar alındığını hatırlattı. Heyet, söz konusu kararın çıktığını ancak henüz kesinleşmediğini belirtti.

EK SAVUNMA YAPTI

Duruşmada mahkeme başkanı, İmamoğlu’na önceki savunmasına eklemek istediği bir husus olup olmadığını sordu. Savunmasına ilave yapmak istediğini ifade eden İmamoğlu, mahkeme heyetine beyanlarda bulundu.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme, duruşmayı 6 Temmuz tarihine erteledi.