Ela Rümeysa Cebeci kendi isteğiyle ek ifade verdi: Suç olduğunu bilmiyordum

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, soruşturma dosyasına giren ek ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’ten Merve Tokaz’ın ulaştığı ifadede Cebeci, gerçeğin ortaya çıkması için kendi talebiyle yeniden ifade verdiğini belirtti. Cebeci ifadesinde, “Gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım.” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN UYUŞTURUCU MADDE SATMADIM”

Ela Rümeysa Cebeci, daha önce verdiği ifadeyi hatırlatarak şunları söyledi:

“Daha önce uyuşturucu madde kullandığımı ifade etmiştim. Bugün de kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdi. Hatta kullandığım ikinci telefonumun da şifresini rızamla verdim.”

“KİMYASAL UYUŞTURUCU KULLANMADIM”

Cebeci ifadesinin devamında ise şu beyanlarda bulundu:

“Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarımda uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım.”

SADETTİN SARAN

Cebeci, ifadesinde Sadettin Saran ile ilişkisine de değinerek şunları söyledi:

“T.E. kullanımının suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım. İlişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık.”

NELER OLMUŞTU?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifadesi alınmak üzere adliyeye gelmişti. Cebeci’nin saçından alınan örnek üzerinde Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.