Ela Rümeysa Cebeci'den Cem Yılmaz'a gönderilen uyuşturucu videosu ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonunda yapılan incelemede, yasaklı madde kullanımı içeren bir videonun komedyen Cem Yılmaz’a gönderildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren yazışmalar ve görüntüler dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çeken görüntülere ulaşıldı. İnceleme raporuna göre Cebeci’nin, çalıştığı kanalın ofisinde yasaklı madde kullandığı anları kayda aldığı ve bu videoyu komedyen Cem Yılmaz’a gönderdiği belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma çerçevesinde 5 Aralık’ta Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alınmış, üç isim yasaklı madde kullanımına yönelik test yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

9 Aralık’ta soruşturmayı genişleten savcılık, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı aracılığıyla Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Süreçte Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devam eden gelişmelerin ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimindeki Habertürk’te Ela Rümeysa Cebeci’nin işine son verildi.

CEM YILMAZ’A GÖNDERİLEN GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, gözaltı sonrası eşyalarına el konulan Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonunda yapılan incelemede, halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan yasaklı maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullandığı anlara ait video bulundu. İncelemede, söz konusu görüntülerin Cem Yılmaz’a gönderildiği tespit edildi.

“BEN O İŞLERİ 1998’DE BIRAKTIM”

Soruşturma dosyasına giren yazışma kayıtlarına göre Cem Yılmaz’ın, kendisine gönderilen video karşılığında “Ben o işleri 1998’de bıraktım” ifadeleriyle yanıt verdiği belirlendi.

Soruşturmanın, ele geçirilen dijital materyaller ve yazışmalar doğrultusunda çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

