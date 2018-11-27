banner999
Bielefeld Üniversitesi'nde Atatürk Rüzgârı
Bielefeld Üniversitesi'nde Atatürk Rüzgârı
Millet kıraathanesinin sevimli misafiri: Müdür
Millet kıraathanesinin sevimli misafiri: Müdür
Türkiye-Katar anlaştı
Türkiye-Katar anlaştı
Avustralya'da Türk kökenli Bakan görevini bıraktı
Avustralya'da Türk kökenli Bakan görevini bıraktı

Elazığ'da sosyal medyada propaganda yapanlara yönelik operasyon

Elazığ'da, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Elazığ'da sosyal medyada propaganda yapanlara yönelik operasyon

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçe merkezinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.