Elazığ'dan Polis Özel Harekat (PÖH) timi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.

Bölgeye gidecek İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 22 kişilik tim için uğurlama töreni düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende kurban kesildi, Fetih suresi okundu, dua edildi.

Törende polis üniforması giyen anaokulu öğrencileri de Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bölgeye giden güvenlik güçleri için dua okudu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, törende, bütün milletin Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerinin arkasında olduğunu ve onlar için kalpten dua ettiğini söyledi.



Güvenlik güçlerinin onurlu bir görev için yola çıktıklarını ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:

"Bin yıldır bu topraklardayız ve bu topraklarda mücadele hiç bitmedi. Bin sene önce Malazgirt için verilen mücadele ne ise bu aynı şekilde devam ediyor. Bizler aziz, görevleri, sorumlulukları ve yükü ağır bir milletiz, bunun şuurundayız. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda o yiğitlerimiz, Mehmetçiklerimiz, milletimiz hangi şuurla ve maneviyatla mücadele verdiyse bugün bütün bir millet olarak 7'den 77'ye aynı ruhtayız. Bunu en yakın tarih itibarıyla 15 Temmuz'da gösterdik ve her fırsatta gösteriyoruz."

Kaldırım, Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele yürüten tüm güvenlik güçlerinin kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Bu kutsal görevin başarıyla sonuçlanması ve Mehmetçik'in sağ salim yuvasına dönmeleri için bütün cami ve evlerde dualar edildiğini vurgulayan Kaldırım, bölgeye Türkiye'nin her köşesinden güvenlik güçlerinin gittiğini bildirdi.



Kaldırım, bunun birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Türkiye İslam'ın son kalesidir. Rabbim bu aziz milleti bu aziz dava doğrultusunda muzaffer kılsın. Zira bizim sorumluluğumuz sadece vatanımızda yaşayan insanlar değil, İslam alemi ve bütün insanlıktır. Temel gayemiz bütün insanlığa insanlığın hak ettiği değerleri götürmektir. Böyle bir sorumluluğumuz var ve bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Sizin yerinizde olmak isteyen bütün vatandaşlarımız bu duygu ve ruhla hareket ediyor ve duasını ediyor. Rabbim Fetih suresiyle sizi muzaffer kılsın, yolunuz açık olsun. Anne ve babalarınız gururlular. Allah da sizin onlara tekrar kavuşmanızı nasip etsin, yolunuz açık olsun, arkanızda bir millet var."

Tören sonunda aileleriyle vedalaşan polisler, bölgeye uğurlandı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile polisler ve aileleri katıldı.