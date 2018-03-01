KHK ile kapatılan kapatılan özel okul ve dershane çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında 42 şüpheli yakalandı

Elazığ merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan örgüte ait dershane ve öğrenci yurtlarında görev yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.



Elazığ merkezli 23 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 42 şüpheli yakalandı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.