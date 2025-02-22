Elazığ merkezli büyük dolandırıcılık operasyonu: 18 zanlı tutuklandı, 2,5 milyon liralık zarar

Elazığ merkezli 9 ilde düzenlenen dev dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı. Sosyal medya üzerinden kripto yatırımı vaat eden çeteye yönelik operasyon, yaklaşık 1 milyar lira işlem hacmiyle dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Elazığ merkezli büyük dolandırıcılık operasyonu: 18 zanlı tutuklandı, 2,5 milyon liralık zarar
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir dolandırıcılık operasyonu, 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarla sona erdi. Yasadışı faaliyetler yürüten 21 şüpheliden 18'i tutuklanırken, operasyonda yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmine sahip çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 18 Şubat tarihinde başlattığı operasyona dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlıların, sosyal medya platformları üzerinden kripto para piyasalarında yatırım yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

ELZAIĞ'DA 2,5 MİLYON LİRA ZARAR

Özel bir inceleme sonucunda, Elazığ'da 5 kişinin 2,5 milyon lira zarara uğradığı tespit edildi. Ayrıca, dolandırıcılıkla bağlantılı banka hesap hareketleri incelendiğinde, suçtan elde edilen paraların yaklaşık 1 milyar lira değerinde işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

18 ZANLI TUTUKLANDI

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin, şüphelilerin adreslerine yönelik düzenlediği eş zamanlı baskınlarda toplam 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 19 zanlıdan 18’i tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Elazığ dolandırıcılık
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