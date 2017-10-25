Elazığ merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elazığ merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
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