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Elazığ'da deprem (01 Eylül 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

Elazığ'da saat 21:51'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da deprem (01 Eylül 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 21:51'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #Elazığ #deprem #son depremler
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