Elazığ'da göçük meydana geldi!

Elazığ Valisi:



Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı, diğer 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. #sondakika pic.twitter.com/G30sENOlKx — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 26, 2024

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir krom ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri geldi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.





