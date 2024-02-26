Elazığ'da göçük meydana geldi!

Son dakika... Elazığ'da göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı tespit edilen işçilerin sayısı 3.

Elazığ'da göçük meydana geldi!
Editör: Yağmur Biçen
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Elazığ’ın Palu ilçesinde bir krom ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri geldi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.



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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# maden ocağı # kaza
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