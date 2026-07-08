Elazığ'da organize suç örgütü davası karara bağlandı: Yöneticilere rekor ceza

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şahıslar, Elazığ 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Çeşitli suçlardan haklarında kamu davası açılan toplam 13 kişinin yargılandığı dosyada nihai karar açıklandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Yargılama süreci tamamlanan davaya ilişkin Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir bilgilendirme yapıldı. Söz konusu davada sanıklar; silahlı örgüt kurma, görevli polislere ve sivil vatandaşlara yönelik eylemler ile kamu malına zarar verme gibi ağır suçlamalarla yargılanıyordu.

BAŞSAVCILIK KARARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Mahkemenin verdiği hükümle birlikte örgüt lideri E.B.'ye 543 yıl 9 ay, yönetici konumundaki M.B.'ye ise 209 yıl hapis cezası kesildi. Diğer yöneticilerin ve üyelerin cezalarının da netleştiği, aynı zamanda sanıkların cezaevindeki durumlarına ilişkin kararın da verildiği sürece dair Başsavcılık şu resmi açıklamayı paylaştı: "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silahlı örgüt kurma ve yönetme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, görevli polis memurlarına yönelik olarak kasten öldürmeye teşebbüs, iş yeri sahiplerine yönelik nitelikli yağma, iş yeri kurşunlamak suretiyle silahlı tehdit, kamu malına zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından yürütülen ve 13 şüpheli hakkında açılan kamu davasında sanıkların yargılaması Elazığ 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılmış olup, yapılan yargılama neticesinde örgüt lideri E.B. hakkında toplamda 543 yıl 9 ay hapis, örgüt yöneticisi M.B. hakkında toplamda 209 yıl hapis, diğer örgüt yöneticileri ve üyeleri hakkında ise 2 yıl 6 aydan 68 yıla varan hapis cezaları ile cezalandırılmalarına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir."