Elazığ'da SİBERAĞ-11 Operasyonu: 7 Tutuklama

Elazığ’da gerçekleştirilen geniş çaplı SİBERAĞ-11 Operasyonu sonucunda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 7 kişi tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi.

Sude İnak Sude İnak
Elazığ'da SİBERAĞ-11 Operasyonu: 7 Tutuklama
Yayınlanma:

Ekiplerin uzun süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları akladıkları ve birçok kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu, banka kartları ve suç gelirlerinden elde edildiği düşünülen yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

Otomobil atık su kanalına düştü: 1 ölü 7 yaralıOtomobil atık su kanalına düştü: 1 ölü 7 yaralıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Asayiş operasyon
Günün Manşetleri
Hak mücadelesinde açlık grevi
İsrail ordusu Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti
SON DAKİKA! Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Sakarya'da 6 aracın karıştığı feci kaza
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
4 şehirde Siberağ-11 operasyonu
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
Çok Okunanlar
IBAN ile para gönderirken dikkat! Bu hatalar cebinize zarar verebilir IBAN ile para gönderirken dikkat! Bu hatalar cebinize zarar verebilir
Tarihte bugün: 11 Aralık Tarihte bugün: 11 Aralık
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor" "Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
Japon deprem uzmanı 'domino taşı gibi' diyerek deprem beklenen illeri tek tek saydı Japon deprem uzmanı 'domino taşı gibi' diyerek deprem beklenen illeri tek tek saydı