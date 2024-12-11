Elazığ'da SİBERAĞ-11 Operasyonu: 7 Tutuklama

Ekiplerin uzun süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları akladıkları ve birçok kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu, banka kartları ve suç gelirlerinden elde edildiği düşünülen yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.