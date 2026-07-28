Elçin Sangu, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında ifade verdi: “İyi niyetimiz kullanıldı”

Yürütülen adli süreç çerçevesinde savcılık makamına bilgi veren Elçin Sangu, ortaya çıkan iddialar üzerine hissettiği üzüntüyü dile getirdi. Haluk Levent’i yalnızca sanatçı kimliğiyle tanıdığını ifade eden oyuncu, depremden etkilenen arkadaşları bulunduğunu ve bu durumun kendisini doğrudan yardım faaliyetlerine yönelttiğini anlattı.

”SANATÇI KİMLİĞİ İLE TANIYORDUM”

O dönemki süreci detaylandıran Sangu, afet sonrası dernek merkezine gidiş nedenini ve Haluk Levent ile ilk temasını şu sözlerle aktardı: "Ben Haluk Levent’i sanatçı kimliği ile tanıyordum. 6 Şubat depremlerinden sonra deprem faaliyetlerinde yer almak istediğim için kendisinin yönetiminde yer aldığı Ahbap derneğine gittim. O dönem Ahbap derneği ve BABALA TV yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde yer alıyordu. Ben de Büyükşehir Belediyesi’ne yakın bir adreste bulunmaları sebebiyle AHBAP derneğinin merkezine gittim. Burada Haluk Levent ile ilk defa yüz yüze tanıştım"

“100 BİN TL BAĞIŞTA BULUNDUM”

Dernek merkezindeki izlenimlerinden bahseden Sangu, kurumun kamu kurumlarıyla işbirliği içinde hareket etmesinin kendisinde ciddi bir güven duygusu yarattığını vurguladı. Çalıştığı markalarla da iletişime geçtiğini belirten oyuncu, "Derneğin merkezinde yardım faaliyetlerine ilişkin birçok masa şeklinde ayrılmış birimler vardı. Bende o dönem işbirliği yaptığım markaları arayıp, ürün olarak ihtiyaç malzemesi verip veremeyeceklerini sordum. Şahsen kendimle Ahbap derneğinin IBAN hesabına 100 bin TL bağışta bulundum. O dönem bu IBAN bilgisi valilik tarafından onaylı olduğu ve Ahbap derneğinin de birçok kamu kurumuyla işbirliği içerisinde hareket etmesi sebebiyle bizde oluşan güven sonucu bu hesaba para yatırdım" ifadelerini kaydetti.

"BİZİ KİMSE YÖNLENDİRMEDİ AMA İYİ NİYETİMİZ KULLANILDI"

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara değinen Sangu, "Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm. Burada Haluk Levent’in veya başka birinin bizi yönlendirmesi veya telkini söz konusu değildi. O dönem bağımsız denetim firmaları tarafından denetleme yapılması bende güven oluşturdu. Ayrıca denetim sonunda düzenlenen raporları gördüm. Aynı dönemde birçok yetkilinin Haluk Levent ile fotoğraf çektirmesi ve bununla kamuoyu ile paylaşılması yine insanlarda şüphe uyandırmanın önüne geçti" dedi.

Toplumsal yardımlaşma refleksinin zarar görmesinden endişe eden oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "Yardım faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması halinde sonraki süreçte başkalarının insanların iyi niyetini kötüye kullanmasının önüne geçileceğini düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğim şey bütün bu yaşananlar sonucunda insanların artık yardım etme duygusunu kaybedecek olmalarından dolayı çok üzgünüm"