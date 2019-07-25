Ele geçirilen 271 milyon dolar basına sergilendi

İstanbul'da geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda ele geçirilen 271 milyon 150 bin dolar sahte dolar emniyet müdürlüğü'nün bahçesinde basın mensuplarına sergilendi. Bu arada operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimi 50, kimi 100 dolarlık banknotlar... Öylesine çoklar ki Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü bahçesinde basına sergilendiler.



Başında 3 polisin beklediği paranın toplam miktarı 271 milyon 150 bin dolar... Bir kamyonetten daha fazla alan kaplıyorlar. Ve dahası hepsi sahte...



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Esenyurt ilçesinde önceki gün bir matbaaya düzenlediği operasyonda ele geçirilen sahte dolarlar basına gösterildi.



Emniyetin yaptığı şimdiye kadar ki en büyük sahte dolar operasonunda, piyasaya sürülmek istenilen dolarlar, bir polsi memurunun dikkati sayesinde gizli bölmede ele geçirilmişti.



Emniyet güçleri, imza attıkları başarılı operasyonla, kurban bayramı öncesi binlerce vatandaşı da dolandırılmaktan kurtarmış oldu.



Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı ise işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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