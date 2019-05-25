Tunceli Valiliği tarafından "24 Nisan 2019 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği bildirilmişti. Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde; cesedin terör arananlar gri listede bulunan (300.000 TL) Ferhat (K) Ertan Erol isimli geçen yıl etkisiz hale getirilen BTÖ mensubuna ait olduğu anlaşılmıştır." açıklaması yapıldı

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yaptı.



Valilik açıklamasında, şunlar denildi:



"24 Nisan 2019 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği bildirilmişti.



Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde; cesedin terör arananlar gri listede bulunan (300.000 TL) Ferhat (K) Ertan Erol isimli geçen yıl etkisiz hale getirilen BTÖ mensubuna ait olduğu anlaşılmıştır.



Bahse konu BTÖ mensubu Ferhat (K) Ertan Erol’un;



- 22.04.2016 tarihinde Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe mevkiinde (3) askerimizin şehit edilmesi,



- 22.08.2016 tarihinde Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı,



- 26.09.2015 tarihinde Merkez Çiçekli bölgesinde J.Bnb. Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi,



Olaylarına katıldığı tespit edilmiştir.



İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



ulusal.com.tr