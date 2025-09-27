Elektrik faciasında yeni rapor: Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümünde 6 isim daha kusurlu çıktı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporu, olayın boyutlarını genişletti. Raporda, “havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmaması, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edilmesi” gibi teknik ihmaller dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve “havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde montajladığı” iddia edilen N.B. ile, “havuz motorunu tamir sonrası hatalı taktığı” öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu.

Diğer yandan, havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan Z.M.’ye ise kusur bağlanmadı. Z.M. bu tespit sonrası tahliye edildi.

6 YENİ KİŞİ DAHA SORUMLU GÖSTERİLDİ

Yeni bilirkişi raporunda yalnızca tutuklu şüphelilerin değil, havuzun yapım sürecinde denetim görevini yerine getirmeyen ve sonrasında gerekli kontrolleri yapmayan 6 kişinin daha sorumlu olduğu belirtildi.

Raporda, bu kişilerin “inşaat aşamasındaki denetim görevlerini ihmal ettikleri ve tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmadıkları” açıkça ifade edildi. Bu doğrultuda yeni şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İddianamenin hazırlanmasının ardından kamu davası açılacak.

NE OLMUŞTU?

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunun makine odasında arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde üç gün süren yaşam mücadelesini kaybederek 9 Haziran’da hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltılar peş peşe geldi. Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik görevlisi A.S. adli kontrolle serbest bırakıldı. 14 Haziran’da ise evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara aykırı inşa ettiği öne sürülen Z.M, havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, elektrik tesisatını standart dışı monte ettiği iddia edilen N.B. ve hatalı montaj gerçekleştirdiği öne sürülen H.İ. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı, M.Y.P. ise serbest bırakıldı.