Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Kimler daha fazla ödeyecek?

Türkiye'de elektrik faturalarıyla ilgili büyük bir değişiklik kapıda. Şubat 2025'ten itibaren yeni bir fiyatlandırma modeli devreye girecek. Özellikle yüksek tüketim yapan haneler ve işletmeler, mevcut tarifelerin çok üzerinde faturalarla karşılaşacak.

Sude İnak Sude İnak
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Kimler daha fazla ödeyecek?
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ürkiye’de elektrik faturalarında yeni bir döneme giriliyor. 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla, tüketim miktarına bağlı farklı fiyatlandırma modeli uygulanacak. Bu düzenleme özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri etkileyecek. İşte yeni dönemle ilgili tüm detaylar…

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Ne Zaman Başlıyor?

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme, 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren:

Aylık 417 kWh’nin üzerindeki tüketimlerde yüksek tarife uygulanacak.
Tüketim sınırının altında kalanlar mevcut tarifelerle ödeme yapmaya devam edecek.

Elektrik Faturaları Ne Kadar Olacak?

Yeni dönemde elektrik faturaları, tüketim miktarına göre farklılık gösterecek:

417 kWh altı tüketimler: Mevcut tarifeler uygulanacak, herhangi bir artış olmayacak.
417 kWh üzeri tüketimler: Gerçek maliyet üzerinden yüksek tarife ile hesaplanacak.

Örnek Hesaplama:

417 kWh altında elektrik kullanan bir hane, faturasında değişiklik yaşamayacak.
Aylık 1.050 TL tüketim yapan bir hane, yeni dönemde yaklaşık 2.000 TL ödeyebilir.

Ticari İşletmeler İçin Durum Nedir?

Ticari işletmeler için tüketim sınırı daha yüksek belirlendi.

5.000 TL üzeri tüketimler yüksek tarifeden etkilenecek.
Küçük işletmeler, mevcut tarifelerle ödeme yapmaya devam edecek.

Kimler Daha Fazla Ödeyecek?

Aylık 417 kWh üzerinde elektrik kullanan haneler,
Yıllık toplamda 5.000 kWh’yi aşan tüketiciler,
Büyük evlerde yaşayan, yoğun elektrikli cihaz kullanan kişiler,
Ticari işletmelerde aylık 5.000 TL üzeri elektrik harcaması yapanlar.
Bu düzenlemeden etkilenmesi beklenen abone sayısı, toplam mesken abonelerinin %3’ü.

Yeni Dönemde Elektrik Fiyatlarına Zam mı Geliyor?

Bu düzenleme bir zam olarak değerlendirilmemekle birlikte, yüksek tüketim yapan aboneler için faturalar artacak. Devletin enerji sübvansiyonlarından kaynaklanan mali yükünü azaltmayı hedefleyen bu sistem, aynı zamanda enerji tasarrufunu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Devletin Tasarrufu: Yeni düzenlemenin, yıllık yaklaşık 50 milyar TL bütçe tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor.

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