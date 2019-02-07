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Elektrik panosu patladı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

İstanbul Bağcılar'da elektrik panosu patlayan 5 katlı binada yaşayan 15'i çocuk 21 kişi, dumandan zehirlendi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar'da meydana gelen yangınla ilgili, "Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir." açıklaması yaptı.

Elektrik panosu patladı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Bağcılar'da elektrik panosu patlayan 5 katlı binada yaşayan 15'i çocuk 21 kişi, dumandan zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, bina sakinleri tahliye edilirken, 15'i çocuk 21 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan zehirlenen bina sakinleri, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi:  Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar'da meydana gelen yangınla ilgili, "Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir." açıklaması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, bina girişinde bulunan elektrik saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldiği belirtildi. 
Yangının Bağcılar itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlardan bazıları ve panik yaşayan 16 kişi ekiplerimiz tarafından tahliye edilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir. Bir patlama söz konusu değildir.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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