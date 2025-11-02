⚡ Elektrikte yeni dönem: 12 soruda yeni limit ve destek sistemi

EPDK, 2026’da mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi. Yeni düzenleme ile yaklaşık 2,5 milyon abone etkilenecek. İşte uygulamaya dair 12 soru ve yanıtı.

Uygulamanın amacı nedir?

Yeni düzenlemenin temel amacı, elektrik desteklerinin tüm aboneler arasında daha adil dağıtılmasını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

Türkiye’de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi ne kadar?

Türkiye genelinde konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi 200 kilovatsaat civarında bulunuyor.

Yeni uygulama hangi elektrik tüketim miktarlarını kapsıyor?

Düzenleme, yıllık 4 bin kilovatsaat yani aylık ortalama 333 kilovatsaat üzerindeki tüketimleri kapsıyor. Bu sınırın üzerindeki kullanıcıların tüm tüketimleri yeni sistemden etkilenecek.

333 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?

Güncel tarifelere göre 333 kilovatsaatlik elektrik tüketiminin faturası yaklaşık 984 lira ediyor.

Uygulamadan kaç abone etkilenecek?

Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 2,5 milyon abonenin yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6’sınındüzenlemeden etkileneceği öngörülüyor.

Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni elektrik tarifesi limiti 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Limitin altında tüketim yapanlara ne kadar devlet desteği sağlanacak?

Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı) tüketim yapanlara yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri) tüketim yapanlara ise yaklaşık yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edecek.

Etkilenecek aboneler toplam tüketimin ne kadarını yapıyor?

Yeni düzenlemeyle yaklaşık 23 teravatsaatlik tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacak. Bu da toplam mesken tüketiminin yüzde 29’una karşılık geliyor. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6’lık kesim, toplam elektriğin yüzde 29’unu tüketiyor.

Kimler muaf tutulacak?

Düzenlemeden AFAD geçici barınma evleri, camiler, Kur’an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebepleriyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, gaziler, tarımsal faaliyet gösteren tüketiciler ve belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.

Sanayi ve ticarethaneler için limit ne kadar?

Sanayi ve ticarethane gruplarında yıllık tüketim limiti 15 bin kilovatsaat olarak korunacak; bu kesim için uygulamada değişiklik yapılmayacak.

Limitin üzerinde tüketim yapan aboneler nasıl belirlenecek?

Abonelerin sınıflandırması, bir önceki yılın (2025) yıllık tüketim miktarına göre yapılacak.

Limiti geçen abone yeniden destekten nasıl yararlanabilir?

2025’te limiti geçen aboneler 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak 2026’daki yıllık tüketimi yeni limitin altında kalan kullanıcılar, 2027’de tekrar normal tarifeye dönebilecek.

