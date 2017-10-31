Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Elektronik Harp Tatbikatı" planlandığı gibi Akdeniz'de başladı. Tatbikatta kara, deniz ve hava araçlarının elektronik harp kabiliyetlerinin sergilenmesi amaçlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Elektronik Harp Tatbikatı'na Akdeniz'de başladı.



Antalya Limanı açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri gemiler katıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çevre güvenliği aldığı tatbikat, Konyaaltı sahilinden de izlendi.



Elektronik harpla ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü tatbikat 4 Kasım'a kadar devam edecek.



Tatbikatın amacı, kara, deniz ve hava araçlarının elektronik harp kabiliyetlerinin sergilenmesi.Teröristler ile mücadelede elektronik harbin daha etkin kullanımı konusunda yeni sistem ve teknikler denenmesi ve geliştirilmesi de tatbikatın diğer bir amacı.