Elektronik seçim sistemi mi geliyor? YSK Başkanı açıkladı

TV100'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Sinan Burhan 'Elektronik seçim' sistemi ile ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener’in kendisine yaptığı, açıklamayı aktardı. Sinan Burhan, Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini söyledi.

YSK'nın TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi ile çalıştığını belirten Burhan, "Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor." ifadelerini kullandı.

YSK HEYETİ, ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ İZLEDİ

Başkanlık seçimleri için ABD'de bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye için elektronik oylamanın artıları ve eksilerinin ne olacağına bilgi edinebilmek amacıyla ABD seçimlerini bizzat gözlemlediklerini belirtmişti.

ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak, ABD seçimlerini takip ettiğini ifade eden Yener, "Şu ana kadar gayet rahat bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini görmekteyiz" demişti.

YSK olarak ilk kez ABD seçimlerini kendisi ve YSK Üyesi Ali Ürker ile gözlemlediklerini belirten Yener şunları söylemişti: