Mobil ödüllü canlı bilgi yarışması Eleq'te günün yarışmasının ipucu sorusu belli oldu.



Yapılan paylaşıma göre, günün ipucu sorusu, hem edebiyat hem de biraz tarih içerikle ilgili.



İPUCU SORUSU VE CEVABI



Paylaşıma göre, soru, "Kanuni’nin seferini anlatan 'Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn' eserinin sahibi Matrakçı Nasuh, ne sanatçısı" şeklinde.



Matrakçı Nasuh hakkında, "Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavî veya kısaca Matrakçı Nasuh, Boşnak asıllı Osmanlı minyatürcü, hattat, tarihçi, matematikçi ve matrakçı" bilgileri paylaşıldı.



YARIŞMAYA NASIL KATILINIR



Yarışmalar mevcut dönemde sadece Uygulama üzerinden düzenlenmektedir.



Yarışmanın başlangıç anları ve canlı yayınlar Uygulama bildirimleri, sosyal medya hesapları veya İŞLETMECİ'nin uygun gördüğü başka bir yöntem aracılığı ile iletilecektir.



KULLANICILAR Yarışma'ya sadece canlı yayındayken katılabilir.



Aşağıdaki adımları takip ederek Yarışma katılımı sağlanabilir.



KULLANICI, Uygulama'yı, Apple App Store ve Google Play uygulama dükkânlarından akıllı telefonuna indirir.



İlk kez kullananlar cep telefonu numaraları ile Yarışma'ya kayıt olurlar ve kullanıcı hesaplarını yaratırlar.



Daha önce kullanmış olanlar mevcut kullanıcı hesapları ile uygulamaya giriş yaparlar.



Canlı yayın başladığı zaman, Uygulama içerisinde "katıl" tuşuna basılır.



KULLANICILAR'ın her bir soruya cevap vermek için maksimum 10 saniye zamanı olacaktır.



Soruya doğru cevap verenler bir sonraki soruya geçmeye hak kazanır.



Soruya yanlış cevap verenler elenir ve oyuna devam etme hakkını kaybeder.



Her bir yarışmada, o yarışmadaki soru sayısından bağımsız olarak, bütün sorulara doğru cevap veren KULLANICILAR kazanan KULLANICI olurlar.



İŞLETMECİ, kendi takdirine bağlı olarak, KULLANICI girdilerinin bir komut dosyası olduğunu veya otomatikleştirilmiş yazılımlar vasıtasıyla üretildiklerini tespit ettiği durumda diskalifiye etme hakkını açıkca saklı tutar. Komut dosyası, script, macro vs. gibi otomatikleştirilmiş yazılımlarla açılan yarışma hesapları geçersizdir.



