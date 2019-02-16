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Eleq 16 Şubat 2019 Cumartesi bugün 20.00 yarışması ipucu sorusu ile cevabı (Türkiye'nin ilk caz plağının adı-Tuna Ötenel, Kudret Öztoprak ve Erol Pekcan)

Her akşam saat 20.00'de canlı olarak yayınlanan para ödüllü mobil bilgi yarışmasının bugünkü ipucu sorusu belli oldu. Herkese mutlu hafta sonlarının dilendiği açıklamada, konunun müzik olduğu belirtildi. Sorunun “Tuna Ötenel, Kudret Öztoprak ve Erol Pekcan'ın çıkardığı Türkiye'nin ilk caz plağının adı nedir” olduğu paylaşıldı. Cevapla ilgili olarak da “Erol Pekcan, Tuna Ötenel ve Kudret Öztoprak'ın yeni plağının adı, Jazz Semai” bilgileri yer alıyor

Eleq 16 Şubat 2019 Cumartesi bugün 20.00 yarışması ipucu sorusu ile cevabı (Türkiye'nin ilk caz plağının adı-Tuna Ötenel, Kudret Öztoprak ve Erol Pekcan)

Yüzbinlerce vatandaş, para ödüllü canlı mobil bilgi yarışmalarına her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor.

Bu yarışmalardan biri olan Eleq, çok sayıda vatandaşın vazgeçilmezi olmuş durumda.

Her akşam 20.00'de canlı yayınlanan yarışmanın bugüne ait ipucu sorusu açıklandı.

İPUCU SORUSU

Yapılan paylaşımda konunun müzik olduğu vurgulanarak,Tuna Ötenel, Kudret Öztoprak ve Erol Pekcan'ın çıkardığı Türkiye'nin ilk caz plağının adı nedir “ sorusu paylaşıldı.

SORUNUN CEVABI

Cevapla ilgili olarak da “Erol Pekcan, Tuna Ötenel ve Kudret Öztoprak'ın yeni plağının adı, Jazz Semai bilgileri yer alıyor.

Etiketler; #eleq #tuna ötenel #kudret öztoprak #erol pekcan #jazz semai
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