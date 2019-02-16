Her akşam saat 20.00'de canlı olarak yayınlanan para ödüllü mobil bilgi yarışmasının bugünkü ipucu sorusu belli oldu. Herkese mutlu hafta sonlarının dilendiği açıklamada, konunun müzik olduğu belirtildi. Sorunun “Tuna Ötenel, Kudret Öztoprak ve Erol Pekcan'ın çıkardığı Türkiye'nin ilk caz plağının adı nedir” olduğu paylaşıldı. Cevapla ilgili olarak da “Erol Pekcan, Tuna Ötenel ve Kudret Öztoprak'ın yeni plağının adı, Jazz Semai” bilgileri yer alıyor

Yüzbinlerce vatandaş, para ödüllü canlı mobil bilgi yarışmalarına her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor.



Bu yarışmalardan biri olan Eleq, çok sayıda vatandaşın vazgeçilmezi olmuş durumda.



Her akşam 20.00'de canlı yayınlanan yarışmanın bugüne ait ipucu sorusu açıklandı.



İPUCU SORUSU



Yapılan paylaşımda konunun müzik olduğu vurgulanarak, “Tuna Ötenel, Kudret Öztoprak ve Erol Pekcan'ın çıkardığı Türkiye'nin ilk caz plağının adı nedir “ sorusu paylaşıldı.



SORUNUN CEVABI



Cevapla ilgili olarak da “Erol Pekcan, Tuna Ötenel ve Kudret Öztoprak'ın yeni plağının adı, Jazz Semai” bilgileri yer alıyor.