Türkiye'nin en çok sevilen canlı bilgil yarışmalarından Eleq, günün yarışmasının ipucu sorusunu paylaştı. Açıklamaya göre, soru Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay hakkında gelecek. Metin Oktay'ın amatör olarak 1951-52'de kariyerine hangi takımda başladığının sorulacağı ifade edildi. Oktay, futbol kariyerine 1952 yılında, İzmir'in yerel takımlarından Damlacıkspor'da başladı

Para ödüllü mobil canlı bilgi yarışmalarından Eleq tarafından bugünün ipucu sorusu paylaşıldı.



Soru, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'ın kariyeriyle ilgili olacak.



İpucu sorusu, "Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, amatör olarak 1951-52'de kariyerine hangi takımda başladı" şeklinde gelecek.



Oktay, futbol kariyerine 1952 yılında, İzmir'in yerel takımlarından Damlacıkspor'da başladı



ÖDÜLLER



Uygulama'nın her bir karşılaşmasını kazanan KULLANICILAR'ı, İŞLETMECİ'nin takdir yetkisinde bir ödül kazanacaktır (bundan sonra ''ÖDÜL'' olarak anılacaktır).



Birden çok kazanan KULLANICI'nın olduğu durumlarda (aşağıda açıklandığı üzere), söz konusu ÖDÜL, gerekmesi halinde ilgili vergi kesintileri yapılarak, kazanan KULLANICI'lara eşit miktarda paylaştırılacaktır.



İŞLETMECİ hiçbir şekilde, işbu KURALLAR içeriğinde belirtilmemiş herhangi bir ÖDÜL'ü verme yükümlülüğünde değildir. Aynı şekilde, İŞLETMECİ, ÖDÜL'ün belirli bir tutara ulaşması halinde KULLANICI Hesabına aktarılması gibi kurallar da getirebilir ve uygulayabilir.



İŞLETMECİ, kazanan KULLANICILAR'a ÖDÜL'ün verilebileceğini garanti etmez. ÖDÜL hiçbir şekilde devredilemez, havale edilemez ve hiçbir ikamesine izin verilmez.



Ek olarak, ÖDÜL'ün kazanan KULLANICILAR'a tahsisi hukuki sebeplerle mümkün değilse veya kazanan KULLANICI'nın herhangi bir sebeple ÖDÜL'e ilişkin talep öne sürme hakkı yoksa ya da bu hak ortadan kalkmışsa, İŞLETMECİ herhangi bir ÖDÜL vermeme hakkını saklı tutar.



İŞLETMECİ, ÖDÜL tutarından ilgili mevzuatta öngörülen vergi kesintilerini yaparak ÖDÜL'ü verecektir. Kazanan KULLANICI mevzuatta kendisine yükümlülük getirilen hallerde ÖDÜL'e ilişkin olarak tüm vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olduğunu kabul eder.



Yarışma ile ilgili konularda nihai ve bağlayıcı olan İŞLETMECİ'nin kararlarıdır.



ÖDÜLÜN KULLANICI HESAPLARINA AKTARIMI



Yarışma'yı kazanan KULLANICILAR her karşılaşmada tüm soruları bilerek en sona kalan kişi veya kişiler olur. Tüm soruların sonunda birden çok KULLANICI kazanmış ise, söz konusu KULLANICILAR ÖDÜL'ü eşit olarak paylaşırlar.



Kazanılan toplam ÖDÜL Yarışma hesabında görülebilir.



KULLANICILAR'ın, ÖDÜL'leri İŞLETMECİ'nin kendi takdirine bağlı olarak sunabileceği ödeme araçları aracılığıyla hesaplarına aktarabilmek için, en azından toplam 50TL'ye tekabül eden bir varlık toplamının olması gerekmektedir. İŞLETMECİ belirtilen bu tutarı her zaman değiştirme hakkına sahiptir.



50 TL veya üzeri ÖDÜL kazanılması halinde, KULLANICI ÖDÜL'ün kazanıldığı andan itibaren 180 gün içerisinde, Uygulama'da sanal hesabından ÖDÜL'ün kendi gerçek hesabına aktarımını, Uygulama'da gerekli kısımları tıklayarak ve gerekli bilgileri girerek sağlamalıdır. Bu aktarımın yapılmaması durumunda, KULLANICI'nın kazandığı ÖDÜL'e ilişkin tüm hakları kaybolacaktır; İŞLETMECİ bu durumda ÖDÜL'ü KULLANICI'ya vermeme ve sanal hesabından geri çekme hakkına sahiptir. İŞLETMECİ bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. ÖDÜL'ün KULLANICI hesaplarına aktarımı Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'na tabiidir.



arışma'ya yurt dışından katılacak olanların kazandıkları ÖDÜL'ler yalnızca Türkiye'de bulunan banka hesaplarına aktarılabilecektir.



Yarışma tamamen İŞLETMECİ'nin gözetiminde yapılacaktır.



Yarışma ile ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olan İŞLETMECİ'nin kararları olacak ve başta ÖDÜL tutarları olmak üzere yarışmacı ve kazanan KULLANICILAR İŞLETMECİ'nin kararlarına ilişkin olarak herhangi bir hak veya talep öne süremeyeceklerdir.



Kazanan KULLANICILAR'a Uygulama, telefon veya e-posta yöntemiyle bildirimde bulunulacaktır; ancak, İŞLETMECİ daha sonradan farklı bir bildirim yöntemi belirleme hakkını da saklı tutar.



KULLANICI'nın uygunsuzluğunun saptanması durumunda, İŞLETMECİ kendi takdirine bağlı olarak ÖDÜL vermemeyi seçebilir.



