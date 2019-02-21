Meclis'te gurubu bulunan partilerde aday listeleri üzerinden yaşanan kriz yeni istifalar getirdi. CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç da yönetimiyle birlikte istifa etti. İyi Parti'de ise Mersin depreminin ardından eleştiri okları Koray Aydın'a çevrilmiş durumda.

Parti yönetimini ciddiyete davet eden Yarkadaş, yönetimi ön seçimden kaçmakla suçladı.



İyi Parti’de ise Mersin depremi devam ederken parti içinde büyük bir karışıklık var.



Genel Merkez’in teşkilatlara hakim olamadığını düşünen partililerin hedefinde genel başkan yardımcısı ve teşkilat başkanı Koray Aydın var.



İyi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesinde de Koray Aydın’a istifa çağrısı yapıldı. Yeniçağ gazetesinin imtiyaz sahibi Ahmet Çelik, aynı zamanda İyi Parti’nin İstanbul milletvekili. Çelik'in, parti içinde de Koray Aydın'a karşı sert eleştiriler ortaya koyduğu öğrenildi.



İyi Parti'den aday olacağı iddiasıyla tepkileri beraberinde getiren İdris Naim Şahin'le ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. İddialara göre İyi Parti Ordu’da Saadet Partisi’nin adayı olan İdris Naim Şahin’e destek verecek.



Öte yandan, CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin bir bölgede daha iş birliği yaptıkları ortaya çıktı.



Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Saadet Partili Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç’ın listesinde dört HDP’li, bir CHP’li, bir de İyi Partili isim yer aldı.





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