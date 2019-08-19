Eleştirilerin hedefi olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Atalay, bugüne kadar izlediği çizgiden taviz vermeyeceğini kaydetti

Eleştirilerin hedefi olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Aydınlık gazetesine konuştu.



Atalay, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de açıklama yaptı.



Türk-İş Başkanı Atalay, şunları söyledi:



"Benim tutumum nettir.



Emeklilikte yaşa takılanların haklarını savunmaya devam edeceğim.



Taşerondan kadroya geçenlerin, geçici işçilerin haklarını her ortamda dile getireceğim.



Hayat pahalılığından şikayetlerimi sürdüreceğim.



Kazdağları'ndaki doğa katliamına itiraz ederken terör örgütünün ormanları yakmasını da gündeme getireceğim.



Teröre karşı mücadele eden Mehmetçiğin arkasında duracağım.



S-400’lerin ülkeme getirilişine destek vereceğim.



Bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok.



Her zaman önce Türkiye diyeceğim."



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