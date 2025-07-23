Elleri bağlı, halıya sarılı halde bulunmuştu: Sedef Güler cinayeti en ince ayrıntısına kadar ortaya çıktı!

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran’da denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı ve ağırlık bağlanmış bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada üç sanık hakkında iddianame hazırlanarak dava süreci başlatıldı. Sanıkların yargılanmasına Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

ANNE GÜLİZAR SEZER GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

Mahkeme salonundaki duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör ile müşteki anne Gülizar Sezer katıldı. Duruşmayı CHP Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de takip etti.

Gülizar Sezer, sanıkların iddialarını sert bir dille reddederek şu ifadeleri kullandı: “Sedef’in uyuşturucu alıp öldüğünü söylüyorlar, kanıt nerede? Ben çocuklarımı namusumla, yetim büyüttüm. Çocuğumun canını aldılar. Nasıl katlettiyseniz evladımı, bunun hesabını vereceksiniz. Ben çocuğumun çürümüş bedenine sarılıyorum, bu insanlarda vicdan yok.”

Ağır ithamlarla sanıkları suçlayan Sezer, tehdit edildiğini de belirtti: “Tehdit olarak bana halı gönderdiler. Diğer kızım üzerinden tehdit ediliyorum. Bu davanın derinleştirilmesini ve sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum.”

Anne Sezer, kızının evden çalışmak için çıktığını ifade ederek basın aracılığıyla ölüm haberini aldığını söyledi: “Ben çocuğumun katledildiğini basından öğrendim. Kızım bana ‘anne güzel iş imkanı sundular, evden çalışırım’ diyerek gitti. Benim çocuğum hayat kadını değildi, uyuşturucu baronu değildi. Benim kızımı böyleymiş diyerek, dışladı toplum beni. Bu adaletin bana sahip çıkacağını biliyorum. Artık bu acıya dayanamıyorum.”

TANIK NALBUR, ZİNCİR VE KİLİT SATTIĞINI DOĞRULADI

Duruşmada tanık olarak dinlenen nalbur dükkanı sahibi Recep Türk, cinayet günü yaşananlarla ilgili önemli bir detay verdi: “Fırat Baykara ve Yavuz Güngör, benden olay günü yedi metre zincir ve iki adet kilit aldılar. İki kişiydiler, Fırat Baykara’nın geldiğini net olarak hatırlıyorum ama yanındaki şahsın o olduğundan emin değilim.”

Gülizar Sezer, ifadesinde bazı tanıkların halen dinlenmediğini belirterek duruşmada eksik kalan noktaların tamamlanmasını istedi: “Dinlenmesi gereken tanıklar dinlenmedi ve o tanıklar kaçtı. O tanıkların bulunup, dinlenmesini istiyorum. Benim geçmişim de araştırılsın, bu insanlar da araştırılsın.”

”NEDEN CİNAYET İŞLEMİŞ OLAYIM?”

Tutuklu sanık Fırat Baykara mahkemeye verdiği savunmada suçlamaları reddetti: “Suçlamaları kabul etmiyorum. Evden çıktığım saat belli. Olay sonrası ben teslim oldum. Eve gittiğimde Sedef çoktan ölmüştü. Tahliyemi talep ediyorum. Olanlar için pişmanım. Cesedin taşındığı aracın yerini ben gösterdim, Sedef’in telefonunun bırakıldığı yeri ben gösterdim.”

Bir diğer tutuklu sanık Yavuz Güngör ise ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti: “Her şey yalandır. Ailesi yalanlar üzerine yaşayan biri ve bizi yalanlar üzerine tutukladılar. Ben sadece 17 yıl hapis yatmış, çıkıp eğlenmeye çalışan bir insanım, neden bir cinayet işlemiş olayım?”

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, firari şüphelilerle ilgili yakalama emirlerinin beklenmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

SANIK AVUKATLARINDAN MÜŞTEKİ’YE SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Sanık avukatları, müştekilerin duruşma sırasında sanıklara hakaret ettiğini öne sürerek, müştekiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Ayrıca müvekkillerinin üzerlerine atılı suçlamalardan tahliyelerini istedi.

Müşteki avukatı ise bu talebe karşı çıkarak, sanıkların cezalandırılmasını ve dinlenmeyen tanıkların mutlaka dinlenmesini talep etti.

MAHKEME TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dinlenmeyen tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılarak duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı Türkan Kara, davadaki önemli bir ayrıntıya dikkat çekti: “Sanığın ilk önce kızını yurt dışına kaçırdığını biliyorduk, nitekim sanık, ‘kızım çoktandır yurt dışında’ diyerek bizim bu konudaki şüphemizi giderdi. Diğer tanık sıfatındaki kızlar, zorla getirme çıkartılarak duruşmaya çağrıldı. Bizim açımızdan başarılı geçen bir duruşmaydı.”

“İLK DEFA BUGÜN SÖZÜM KESİLMEDEN HESABINI SORDUM”

Aynı açıklamada konuşan Sedef Güler’in annesi Gülizar Sezer, gözyaşları içinde duygularını paylaştı: “İlk defa bugün o kadar iğrenç sözler duymama rağmen, o caninin yüzüne bakmama rağmen, sayın hakime o kadar teşekkür ediyorum ki, dimdik çıkmama sebep oldu. Önünde saygıyla eğiliyorum. Beni dinledi, sözümü kesmedi, bana söz hakkı verdi. Ben bir buçuk yıldır ilk defa bugün kendimi ifade ettim. İlk defa bugün sözüm kesilmeden hesabını sordum, sormaya da devam edeceğim.”

Ancak açıklamaların ardından fenalaşan Gülizar Sezer’e çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

HALIDAKİ ETİKET CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Fırat Baykara, Yavuz Güngör ve Yiğit Hüseyin Ayvalık şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, Sedef Güler’in cansız bedeninin halıya sarılı şekilde bulunduğu, ellerinin koli bandıyla, ayaklarının ise zincir ve dambıl ile bağlandığı belirtildi. Halı üzerinde bir halı yıkama fabrikasına ait etiket bulunduğu ve bu sayede emniyet güçlerinin halının Zafer E. tarafından verildiğini tespit ettiği aktarıldı.

Zafer E.’nin ifadelerinde halının bulunduğu evi Fırat Baykara’ya kiraladığı ortaya çıktı. Aynı evin sanıklardan Yavuz Güngör ile birlikte kullanıldığı belirlendi.

İddianamede 4 Haziran günü bir şahsın Sedef Güler’i Yavuz Güngör’ün kızıyla yaşadığı ikamete bıraktığı, burada Güler ile Y.H.G. arasında tartışma çıktığı ifade edildi. Bu olaydan sonra Güler ve Güngör’ün birlikte Fırat Baykara adına kiralanan eve geçtikleri ve Baykara’nın daha sonra bu adrese geldiği belirtildi.

Sedef Güler’in burada henüz tespit edilemeyen bir nedenle öldürüldüğü, ardından cesedi yok etmek amacıyla sanıkların plan yaptığı iddianamede vurgulandı.

YURT DIŞINA KAÇIRILDI, EDİRNE’DE YAKALANDI

Sanıkların 6 Haziran’da tekrar buluşarak cesedi taşımak için valiz, zincir ve ağırlık temin ettikleri, 7 Haziran’da ise Sedef Güler’in ellerini koli bandıyla bağladıkları, halıya sardıkları ve ayaklarını zincir ve dambıl ile bağlayıp Mimar Sinan Köprüsü’nden aşağı attıkları anlatıldı.

Fırat Baykara’nın emniyete verdiği ifadede, “Yavuz beni Gürpınar’daki evine çağırdı. Eve gittiğimde hareketsiz yatan bir kadın gördüm. Polise haber vermek istedim ama Yavuz Güngör bana silah çekti. Zincir ve ağırlık aldıktan sonra cesedi halıya sardık ve ertesi gün suya attık” dediği aktarıldı.

Yavuz Güngör ise Sedef Güler’i 4-5 ay önce tanıdığını belirterek, “Evden kovulunca Sedef ile diğer adrese geçtik. Sabah kötü durumdaydı. Fırat’ı çağırdım, geldi. Tekrar buluşup zincir, bant aldık. Cesedi halıya sardık ve 7 Haziran’da denizle gölün birleştiği yerden attık” dediği belirtildi.

İddianamede yer alan başka bir ayrıntıya göre Yavuz Güngör, Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan’a kaçırıldı, ancak daha sonra Türkiye’ye iade edilerek Edirne’de yakalandı.

ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Sedef Güler’in ölüm nedeni çürüme nedeniyle kesin olarak tespit edilemedi. Ancak kanında uyuşturucu madde bulunduğu ve ölümün uyuşturucu madde kullanımına bağlı olabileceği yönünde değerlendirme yapıldı. Öte yandan baş ve boyun bölgesindeki ileri düzeydeki çürüme nedeniyle ayrıntılı analiz yapılamadığı da belirtildi.

İddianamede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık için ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istendi.