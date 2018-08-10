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Elmalı'daki afetin verdiği zarar gün yüzüne çıkıyor

Su, çekildikçe Antalya Elmalı'daki afetin verdiği zarar da gün yüzüne çıkıyor. Elmalı'nın Salur köyünü etkisi altına alan sel, üreticinin bu yılki umutlarını da suya düşürdü. Her an yeni bir afet tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftçi dere yatağının ıslahını ve destek talep etti.

Elmalı'daki afetin verdiği zarar gün yüzüne çıkıyor

Son 2 yıldır kuraklık yüzünden belini doğrultamayan Elmalı çiftçisini bu kez de yağmur vurdu.  Aniden bastıran şiddetli yağış,  dağdan taştan kopardığını üretim alanlarının üzerine yağdırdı. Seralar adeta çamur deryasına döndü. 450 bin dönümlük ürün telef oldu.

Salur köylülerine göre, 450 bin dönüm arazinin çamur altında kalmasına neden olan sel, geliyorum dedi...Ancak önlem alınmadı. 

Önceki yıllarda para etmeyen ürün, bu yıl da çamur altında kaldı.Krediyle kurdukları seralar viran. Borçlarını ödemek için hasatı bekleyen çiftçinin zararı dönüm başı 30 bin Lira.

Yurttaşlar, yeni zararlar olmaması için önlem alınmasını talep etti. 


HABER-KAMERA: DEVRİM AŞKIN KARASOY
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #antalya #elmalı
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