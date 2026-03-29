Elon Musk'ın babası Errol Musk Doğu Perinçek ile ne konuştu? İşte o görüşmenin ayrıntıları

Elon Musk'un babası, İş insanı Errol Graham Musk, Errol Musk'ın danışmanı Nathan Brownie ve Rusya'dan Rodina Partisi'nin Başkanlık Kurulu Üyesi ve Kadın Kolları Başkanı Goreva Svetlana Viktorovna, dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti. Peki o ilginç buluşmada neler konuşuldu?

Yer çekiminden, uzaya, ABD'den, Avrupa Birliği'nin durumuna, bilim ve siyaset üzerine dikkat çeken bir buluşma yaşandı.

Elon Musk'un babası, İş insanı Errol Graham Musk, Errol Musk'ın danışmanı Nathan Brownie ve Rusya'dan Rodina Partisi'nin Başkanlık Kurulu Üyesi ve Kadın Kolları Başkanı Goreva Svetlana Viktorovna, dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret etti.

Musk ve danışmanı Brownie, görüşmede Musk Enstitüsü’nün çatı programını anlattı.

18 aydır Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna, Sırbistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’de görüşmeler yaptıklarını belirten Musk, kâr amaçlı olmayan, üniversite öncesi, üniversite ve master programından oluşan bir akademik program hazırladıklarını söyledi.

Musk, Enstitü’nün yapacağı akademik çalışmaları dört ana başlıkta sıraladı:

Yerçekimi ile nasıl başa çıkılır, Uzun uzay seyahati nasıl kısaltılır, Uzayda güneş enerjisi nasıl kullanılır, Uzun ve sağlıklı yaşam nasıl sağlanır?

Perinçek ve Musk, ABD ve Avrupa Birliği’nin durumu, Ukrayna ve İran savaşı, dünyanın geleceği gibi birçok başlıkta sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Rodina Partisi'nin Başkanlık Kurulu Üyesi ve Kadın Kolları Başkanı Goreva Svetlana Viktorovna da partisinin seçim çalışmalarını anlattı. Partisinin Meclis’e gireceğini ifade eden Viktorovna, kadınların ülke yönetiminde daha fazla yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Errol Graham Musk, Nathan Brownie ve Goreva Svetlana Viktorovna, Ulusal Kanalı gezdi ve kanalımız hakkında bilgiler aldı.

Musk, Ulusal Kanal hakkında şunları söyledi: “Stüdyolarınız çok etkileyici. Çok zeki ve profesyonel bir ekibiniz var. Burada olmak onur verici. CNN ve diğer kanallar varken sizin bu çok izlenme başarısını yakalamanız çılgınca.”

Ulusal Kanal’ın Errol Graham Musk ve Goreva Svetlana Viktorovna ile yaptığı röportajlar yakında yayınlanacak.

Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek’in başkanlığındaki heyette, Vatan Partisi MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu, Vatan Partisi Türk Devletleriyle İlişkiler Büro Başkanı Gökay Atilla Bostan, Vatan Partisi Genel Başkanlık Özel Kalem Müdürü Aykut Töleğen ve Vatan Partisi Dış İlişkiler Bürosu Üyeleri Filiz Çimen Paşa, Evren Ahmet yer aldı.

Meteorolojiden uyarı: Pazartesi günü kar yağışı 9 ili vuracakMeteorolojiden uyarı: Pazartesi günü kar yağışı 9 ili vuracakYurt
İzmir'de kız öğrenci yurdunda skandal: Uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tutuklandıİzmir'de kız öğrenci yurdunda skandal: Uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tutuklandıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Katledilen gazeteci Ulusal Kanal’a konuşmuştu
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Errol Musk Doğu Perinçek ile ne konuştu?
İran İsrail’de kimya fabrikasını vurdu
Kalibaf: "ABD'nin kara işgalini bekliyoruz"
ABD Karıştı! Protestolar dört bir yanı sardı!
İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı
İran, Barzani’nin evine düzenlenen saldırıyı kınadı
İçi yolcu dolu metrobüs bir anda alev aldı
Çok Okunanlar
Pazartesi günü sağanak yağışı 62 ili vuracak: İşte o iller Pazartesi günü sağanak yağışı 62 ili vuracak: İşte o iller
Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı
Meteorolojiden uyarı: Pazartesi günü kar yağışı 9 ili vuracak Meteorolojiden uyarı: Pazartesi günü kar yağışı 9 ili vuracak
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar 400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı