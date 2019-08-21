Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat davasına ilişkin sürecin hızlandırılmasını istedi. "88 yaşındayım, şerefimle bu devletin en üst seviyede rütbesini taşıdım" diyen Karadayı "Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk Milletine sürülen bu haksız leke silinmeli" ifadelerini kullandı.

28 Şubat davasına ilişkin sürece tepki gösterdi. 88 yaşındaki Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı " ölmeden önce aklanmak istiyorum" dedi.



Davada yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılan Karadayı, Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Yerel mahkeme kararının bozulmasını istedi.

“Ancak 20 yıl sonra, olmayan bir darbeyi olmuş sayıp FETÖ’cü polis ve hakim/savcıların düzenlediği ve FETÖ’nün en son ve en pespaye kumpaslarından biri olan 28 Şubat davasını yeniden canlandırıp, bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır. İstinaf Mahkemesi’nden, bu hukuksuzluğu ve büyük haksızlığı daha fazla bekletmeden ortadan kaldırmasını talep etmeyi, kendi adıma artık ertelenemez bir görev olarak addetmemi sanırım yadırgayan olmayacaktır.”



Karadayı, FETÖ ile keskin bir mücadele verildiği dönemde böyle bir davanın devam etmesinin izahı olmadığını belirterek "Türk adaletine de güvendiğini" söyledi.

"En doğal hakkım olarak, ölmeden önce aklanmak istiyorum. Bana, TSK’ya, Türk milletine ve Türk hukukuna yapılan bu haksızlık, bu ayıp giderilmeli ve üzerimizdeki atılmaya çalışılan bu haksız leke silinmelidir. Aksi takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yargısına kırgın kalacaktır.”



Karadayı'nın avukatı Erol Yılmaz Aras da başvuru dilekçesinde, dosyalarının öne alınmasını ve ivedilikle incelenerek müvekkilinin beraatına karar verilmek üzere Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararının bozulmasını talep etti





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