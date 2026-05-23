Embriyo kaçakçılığında ara karar! İsrailli kurye tutuklu yargılanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 4 embriyonun izinsiz şekilde yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Polis yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İsrail vatandaşı Y.M.G., KKTC’deki bir tüp bebek merkezinden aldığı 4 embriyoyu özel tüplerle İstanbul üzerinden Meksika’ya götürmek isterken Ercan Havalimanı’nda yakalandı.

SORUŞTURMA TÜP BEBEK MERKEZİNE UZANDI

Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda embriyoların alındığı tüp bebek merkezinin sorumlusu F.Y.G. ile merkez müdürü N.B.T. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası’na aykırı hareket” suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İSRAİLLİ KURYE TUTUKLANDI

Mahkeme, İsrail vatandaşı Y.M.G.’nin en fazla 1 ay cezaevine gönderilerek tutuklu yargılanmasına karar verdi.

F.Y.G. ile N.B.T. hakkında ise teminat ve denetim şartıyla tutuksuz yargılama kararı alındı.

Dosyanın ilerleyen süreçte Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği belirtildi.

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

KKTC Sağlık Bakanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, embriyoların yurt dışına çıkarılması için ilgili merkez tarafından izin başvurusu yapıldığını ancak izin süreci tamamlanmadan embriyoların çıkarılmaya çalışıldığını bildirdi.