1 Mayıs'ta emeğin ve emekçinin sesi meydanlardan yükseldi. İşte o meydanlardan Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e destek geldi. Emeğin başkenti Zonguldak'taki madenciler Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için "Bir imzada bizden, her zaman bizim yanımızdaydı, şimdi de biz onun yanındayız" dedi...

Emeğin başkenti Zonguldak'ta, binlerce madenci başlarında baretleri ile meydanlardaydı.



Zonguldak Garı yakınlarında toplanan işçiler, sendika yöneticileri, belediye başkanları ve sivil toplum örgütü üyeleri, kortej oluşturup çeşitli sloganlar atarak Madenci Anıtı'na yürüdü.



Madenci Anıtı önünde toplanan emekçiler adına Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci taleplerini sıraladı.



İşte bu talepleri karşılık bulacağı adres içinde Vatan Partisi'nin işaret etti emekçiler, Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için imza vereceklerini ilan ettiler.



Madenciler "Bize seçimde değil zor zamanımızda yanımızda olan siyasetçi istiyoruz" dedi.



Zonguldak'taki 1 Mayıs kutlamaları madenciler için sahneye çıkan Haluk Levent'in konseri ile son buldu.



Haber: Deniz Adalı

Kamera: Bülent Ünal​

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