Emekçiler, TÜRK-İŞ öncülüğünde başkent Ankara'da buluşacak

Başkent Ankara emekçilerin ayak sesleri ile yankılanacak. On binlerce emekçi hükümete seslenecek.

Emekçiler, Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş’in öncülüğünde başkentteki büyük mitingde bir araya gelecek.

Ankara’daki “Zordayız Geçinemiyoruz” mitingi 20 Ekim Pazar günü Anadolu Meydanı’nda yani bilinen adıyla Tandoğan’da olacak.

İşçiler sendikal haklarını, adil gelir gibi taleplerini hep bir ağızdan duyuracak. Ekonomik krize kesin çözüm talep edilecek.