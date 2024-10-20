Emekçiler, TÜRK-İŞ öncülüğünde başkent Ankara'da buluşacak
Emekçi sesini Ankara'dan duyuracak. Enflasyon altında ezilenlereler "artık yeter" demek için meydanlara çıkmaya hazırlanıyor. Yarın Türk-İş öncülüğünde işçiler, Anadolu Meydanı’nda mitingde bir araya gelecek ve hükümeti uyardı.
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Başkent Ankara emekçilerin ayak sesleri ile yankılanacak. On binlerce emekçi hükümete seslenecek.
Emekçiler, Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş’in öncülüğünde başkentteki büyük mitingde bir araya gelecek.
Ankara’daki “Zordayız Geçinemiyoruz” mitingi 20 Ekim Pazar günü Anadolu Meydanı’nda yani bilinen adıyla Tandoğan’da olacak.
İşçiler sendikal haklarını, adil gelir gibi taleplerini hep bir ağızdan duyuracak. Ekonomik krize kesin çözüm talep edilecek.