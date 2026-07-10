Emekli albay canlı yayında konuştu: 'S-400'lere özellikle bu dönem ihtiyaç var'

NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerinin akıbeti yeniden tartışmaya açıldı. Ulusal Kanal canlı yayınına katılarak söz konusu sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredileceğine dair iddiaları değerlendiren Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, bu durumun Türkiye'ye yönelik olası saldırı planlarının bir parçası olduğunu ileri sürdü.

ABD'nin Patriot taleplerini reddederek Türkiye'yi dolaylı olarak bu alıma yönlendirdiğini ifade eden Sefa, konuya ilişkin "Amerika bizi S-400 almaya zorlamıştı. Biz Patriot istedik vermediler. Türkiye de Rusya ile anlaşma yaptı ve S-400'ler geldi. Şu anda dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden birisi S-400. Ne Patriot ne de Siper-2, balistik füzeyi önleyemez. S-400 ise biraz daha avantajlı. Bu sisteme Türkiye’nin ihtiyacı var. Amerika niye istemiyor bunu? Türkiye’ye saldırmak istiyorlar ve bu saldırı sırasında en iyi hava savunma sisteminin olmamasını istiyorlar." ifadelerini kaydetti.

HİNDİSTAN'A F-35 VERİRLERKEN BİZDEN S-400 İSTENİYOR

Sefa, ABD'nin savunma tedarikleri konusunda çifte standart uyguladığını belirterek, "Hindistan'da da S-400 var. Peki Hindistan'a niye F-35 veriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Türkiye'nin etrafındaki askeri üs hareketliliğine ve NATO Zirvesi sonuç bildirgesine dikkat çeken Sefa, "Türkiye S-400'leri 3. ülkeye satarsa büyük itibar kaybeder. Şu anda Türkiye'yi çevreleyen 9 üs var. Amerika Türkiye’nin dostu ise bu üsleri kapatsın. Eğer dostsanız İsrail, Yunanistan, GKRY'nin Türkiye'ye karşı yaptığı tatbikatlara son verin. NATO Zirvesi sonuç bildirgesine bakın. Orada Ukrayna’ya destek var. Kime karşı, Rusya'ya karşı. Bize dost olanlara karşı düşmanlarla birlikte hareket ediyor Türkiye. Bunu yapanlar iktidarda kalamaz. Siz nasıl NATO'ya can suyu vermeye devam ediyorsunuz? Hürmüz Boğazı’na karşı İran’ı suçlayıcı ifadeler var bildirgede." dedi.

İSRAİL VE YUNANİSTAN'IN KORKULU RÜYASI

S-400'lerin sınır dışına çıkarılmasının güvenlik zaafiyeti yaratacağının altını çizen Emekli Albay Sefa, F-35 savaş uçaklarının teknik standartları karşılamadığını ve sorunlu olduğunu iddia etti. Olası bir Vatan Partisi iktidarında F-35 alınması durumunda uçakların elden çıkarılacağını vurgulayan Sefa, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: "Eğer satacaksanız açıkça söyleyin bakalım bu halk size ne cevap verecek? S-400'lere Türkiye'nin özellikle de bu dönemde çok ihtiyacı var. Orta-uzun menzilli sistemlere bakarsak S-400 bir numaradır. Elimizdeki böyle bir sistemi satmaya çalışıyorlar. İsrail ve Yunanistan'ın en çok korktuğu şey S-400'ler. Türkiye’nin bundan vazgeçmemesi lazım. Efendim F-35 vermeyecekler. Vermesinler. F-35'leri kimse almıyor. Bunların itibarı kalmadı. Çünkü tedarik, lojistik sisteminde aksama var. Sürekli arıza veriyor. Uçağın faaliyet oranı yüzde 50'yi geçmedi. NATO standartlarında bu yüzde 70 olmalı. Bu F-35'i Türkiye'ye satmaya çalışıyorlar. Vatan Partisi hükümetinde bunlar olmayacak. Eğer F-35 almışsak onu çöpe atacağız, üçüncü ülkeye satacağız."

''İYİ Kİ CAATSA YAPTIRIMLARI UYGULANDI''

Türkiye'nin Rusya'dan savunma sistemi tedarik etmesi sebebiyle ABD tarafından uygulanan CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) yaptırımlarına da değinen Sefa, bu ambargoların Türkiye'ye yarar sağladığını söyleyerek, "Türkiye’nin gücü büyük. CAATSA yaptırımlarının kalkması bize büyük fayda sağlamaz. İyi ki bu CAATSA yaptırımları oldu çünkü biz savunma sanayisinde büyük üretimler yaptık böylece." ifadelerini kullandı.