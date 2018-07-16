Değerli izleyenler, kırmızı listedeki PKK'lı Sefer Açar'ın 11 Temmuz'da etkisiz hale getirildiğine dönük haberimizi ekranlarınıza taşımıştık. Terörist Açar'ın 1998 yılında Hakkari'de düşürülen bir askeri helikopterin faili olduğu da tespit edilmişti. Düşürülen o helikopter için başlatılan arama kurtarma timindeki Emekli Astsubay Oktay Yıldırım, yaşadıklarını ilk kez Ulusal Kanal'a anlattı. İşte 20 yıl önce yaşanan o olayın ayrıntıları...

Emekli astsubay, 20 yıl önceki olayın perde arkasına ilişkin ilk kez konuştu. Düşürülen helikopter için başlatılan arama kurtarma faaliyetinin hangi şartlar altında yapıldığını anlattı.



Kırmızı kategoride arananlar arasında yer alan PKK'lı Sefer Açar, 11 Temmuz'da etkisiz hale getirilmişti. Yapılan incelemeler sonrası terörist Açar'ın1998 yılında Hakkari'de düşürülen Jandarma helikopterin faili olduğu tespit edilmişti.



Teröristin üzerinden helikopterde şehit olan bir Mehmetçiğe ait para da bulunmuştu.



Düşürülen helikopter için o dönem bir arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı. O faaliyetlere gönüllü olarak katılan Emekli Astsubay Oktay Yıldırım yaşadıklarını Ulusal Kanal'da anlattı.



Yıldırım, arama kurtarma için gönüllülerden oluşan bir tim kurulduğunu söyledi.



Zor şartlar altında aramalara katılan bir yüzbaşı ile generalin emekli edildiğini belirten Yıldırım, konuyu yapısı değiştirilen Yüksek Askeri Şura'ya getirdi. Fedakarca görev yapan askerlerin emekli edildiğine dikkat çeken Yıldırım, o önemde Semih Terzi gibi darbecilerin ise terfi ettirildiğini kaydetti, hükümeti eleştirdi.



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