Emekli astsubaylar Ankara'da miting düzenledi: “Bu talepler ayrıcalık değil, anayasal haktır”

Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekli astsubaylar, yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını duyurmak amacıyla Ankara'daki Anıtpark Meydanı'nda bir miting düzenledi. Katılımın yoğun olduğu eylemde; özlük hakları, ekonomik eşitsizlikler, kariyer planlaması ve sağlık sistemine yönelik talepler kamuoyuyla paylaşıldı.

EKONOMİK ADALET VE EK GÖSTERGE BEKLENTİSİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin “sarsılmaz omurgası” olduklarını belirten emekli astsubaylar, görev süreleri boyunca yaptıkları fedakarlıkların emeklilik döneminde karşılık bulmadığını, bu durumun itibari ve ekonomik kayıplara yol açtığını ifade etti. İnsanca yaşam koşullarının sağlanmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu aktaran katılımcılar, “Bu talepler ayrıcalık değil, anayasal haktır” açıklamasında bulundu. Aynı risk ve görev koşullarında çalışan personel arasında emeklilikte oluşan maaş farkları “açık bir adaletsizlik” olarak tanımlandı. Sorunların çözümü için ek göstergenin en az 5400’e yükseltilmesi, maaş bağlama oranlarının ödenen primlerle uyumlu hale getirilmesi ve tazminatların emekli aylıklarına yansıtılması talep ediliyor.

Modern orduların ihtiyaçlarına uygun bir yapı için eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi çağrısı yapıldı. Astsubay Meslek Yüksekokullarının lisans seviyesine çıkarılması, mevcut personele lisans tamamlama hakkı verilmesi ve liyakate dayalı kariyer fırsatlarının artırılması istendi. Buna ek olarak, teknik branş mezunlarının akademik unvanlarının tanınması gerektiği belirtildi. Askeri hastanelerin kapatılması ise “stratejik bir hata” olarak değerlendirildi. Harp cerrahisi ve askeri psikiyatri alanlarında uzmanlaşmış sağlık kurumlarının, yalnızca personel için değil ülke güvenliği açısından da kritik önem taşıdığı ve yeniden kurulması gerektiği ifade edildi.

1975 MAĞDURLARINA İADE-İ İTİBAR VE SİCİL AFFI

Geçmiş dönemlerdeki idari işlemler nedeniyle hak kaybı yaşayan personelin durumu da mitingin gündem maddeleri arasında yer aldı. İdari kararlarla mağdur edilenlerin haklarının iadesi ve kapsamlı bir sicil affı çıkarılması istenirken, 1975 yılında yaşanan süreçte mağdur olan astsubaylar için adalet çağrısında bulunuldu. Gündeme getirilen hak iadesi taleplerinin bir “vefa” beklentisi olmadığı, hukuk devletinin bir gereği olduğu vurgulandı.