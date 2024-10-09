Emekli astsubaylar, tazminat ve özlük haklarını istediler! Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptılar

Mesleki hayatları boyunca en zorlu görevlere atıldılar, emekli olunca mağduriyet yaşadılar. Emekli astsubaylar seslerini duyurmak için eylem yaptılar.

Emekli astsubaylar, tazminat ve özlük hakları için bu kez de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, kazanılmış hakların verilmesini talep etti. Tasarruf tedbirlerinin bahane gösterilmesini eleştirdi.