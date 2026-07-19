Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan’dan Stratejik Uyarı: "Türkiye İki Ana Çatışma Hattının Ortasında Kaldı"

Ceylan, Türkiye'nin stratejik konumunu koruması için Karadeniz'de Montrö Sözleşmesi'ne tavizsiz sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Eski NATO Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan, küresel ve bölgesel siyasette yaşanan kırılmalara ilişkin çarpıcı ve stratejik analizlerde bulundu. 40 yıllık diplomasi birikimiyle uluslararası sistemdeki "çok kutupluluk" eğilimlerini ve devletlerin yeni konumlanışlarını değerlendiren Ceylan, insanlığın değerlerden ziyade salt güç ve çıkar politikalarının ön plana çıktığı, normların çöktüğü bir döneme girdiğini ifade etti.



Küresel İstikrarsızlık ve Çöken Düzen

Dünya sisteminin 2014'ten bu yana jeopolitik ve jeostratejik düzlemlerde büyük bir rekabet içine girdiğini belirten Ceylan, liberal ve neoliberal akımların ciddi darbe aldığını vurguladı. ABD ve Çin rekabetinin Asya-Pasifik'ten küresel ölçeğe yayıldığını, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların çatışmaları durdurmakta işlevsiz kaldığını ve küreselleşmenin parçalara ayrıldığını belirten deneyimli diplomat, "Kuralların ve normların çöktüğü, değerlerin içinin boşaltıldığı tehlikeli bir geçiş dönemindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye İki Ana Çatışma Hattının Ortasında Kaldı"

Türkiye'nin mevcut jeopolitik sarsıntılar içindeki konumuna dikkat çeken Ceylan, Ankara'nın etrafındaki ateş çemberini şu sözlerle özetledi: "Çok net bir tablo var karşımızda. Biz iki ana çatışma hattının veya iki ana fayın ortasında kaldık. Kuzeyimizde Ukrayna'da devam eden savaş, güneyimizde dengeleri iyice sarsılan ve daha fazla istikrarsızlığa sürüklenen bir Ortadoğu var. Coğrafyamız hassas, kaygan ve istikrarsızlığa çok açık."



Karadeniz'in Teminatı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Bölgesel güvenliğin sağlanmasında Karadeniz'in durumuna özel bir parantez açan Ceylan, Türkiye'nin Karadeniz'de kilit bir oyuncu olduğunu ve bu gücünü Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden aldığını hatırlattı. Ceylan, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirmeye dönük her bir hamleye karşı Türkiye'nin direnç göstermesi lazım. Çünkü Karadeniz'deki ana dengeyi koruyan kilit odur" diyerek dış müdahalelere karşı net bir uyarıda bulundu.



Güney Kafkasya ve Orta Koridor'un Önemi

Avrasya coğrafyasındaki fırsatlara da değinen Ceylan, Güney Kafkasya ve Orta Asya hattını "en umut veren kuşak" olarak nitelendirdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak nihai bir barış anlaşmasının Türkiye'yi Hazar üzerinden Orta Asya'ya bağlayacak hat için hayati önemde olduğunu belirterek, "Bütüncül tasarıma sahip Orta Koridor projesini bir an evvel hayata geçirmemizde fayda var" dedi.

Teknolojik ve Ekonomik Dayanıklılık Şart

Türkiye'nin mevcut ekonomik zorluklarına (enflasyon, yüksek kur) da değinen Ceylan, dış şoklara ve küresel tehditlere karşı ayakta kalabilmek için "toplumsal, ekonomik ve teknolojik dayanıklılığın" zorunlu olduğunu belirtti. Sadece savunma sanayisinde değil, yapay zeka, çip üretimi, kuantum ve uzay teknolojileri gibi yenilikçi alanlara yatırım yapılmasının Türkiye için ertelenemez bir "stratejik sorumluluk" olduğunu vurguladı.