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Emekli Büyükelçi Onur Öymen: Elle tutulan bir sonuç yok

Geçen hafta ABD ve Türkiye arasında yapılan görüşmenin yankıları sürüyor. En çok tartışılan konu 3 saat 15 dakikalık Erdoğan - Tillerson görüşmesinde tutanak tutulmaması. Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan Emekli Büyükelçi Onur Öymen'e göre Türkiye-Amerika görüşmelerinden hiçbir sonuç alınamadı

İki görüşme yapıldı, hiçbir sonuç alınamadı. Türkiye ABD ilişkilerinde gerileme dönemine girildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. En çok tartışılan konu da Erdoğan Tillerson görüşmesi.

Deneyimli diplomatlar görüşmede tutanak tutulmasının teamüllere aykırı olduğunu söylüyor.

Peki Erdoğan- Tillerson ve Tillerson- Çavuşoğlu görüşmelerinde anlaşma çıktı mı? Bu soruya yanıt Emekli Büüyükelçi Onur Öymen'den geldi.

Türkiye ile ABD arasında ortak mekanizma kurulmasını değerlendiren Öymen, buradan bir sonuç çıkmazsa ilişkiler daha da geriler dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Onur Öymen #abd #türkiye
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