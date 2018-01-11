"Fransa ve batılı güçler Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurmak istiyor." Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Fransa Adalet Bakanı'nın PYD ve YPG'ye verdiği destek açıklamasını bu sözler ile değerlendirdi. Ulusal Kanal'a konuşan Öymen, "Türkiye'nin öncelikli hedefi Suriye'nin birliği ve bütünlüğü olmalı" dedi.

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"Fransa ve batılı güçler Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurmak istiyor" dedi. Bunu engelleyecek gücün de Türkiye olduğunu söyledi.



Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet (NİKOL BELÛBE) Suriye'de terör örgütü IŞİD'e katılan Fransız vatandaşlarının PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve YPG'den oluşan SDG tarafından kurulacak mahkemelerde yargılanmasına onay vereceklerini açıkladı.



Hükümetin sessiz kaldığı bu açıklamayı emekli büyükelçi Onur Öymen Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Öymen, Fransa ve batılı güçlerin Suriye'nin kuzeyinden devlet kurmak istediklerini söyledi.



PKK'nın sözde devletini ortadan kaldıracak formülü de açıkladı emekli Büyükelçi. "Türkiye'nin öncelikli hedefi Suriye'nin birliği ve bütünlüğü olmalı" dedi.



ulusal.com.tr