Emekli doktoru soyan sahte polisler birbirini de dolandırdı

Olay, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde meydana geldi. 71 yaşındaki emekli doktor Kemal K., telefonla kendilerini polis, savcı ve MİT personeli olarak tanıtan şahısların tuzağına düştü. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle hareket eden Kemal K., 9 Aralık'ta 217 bin dolar, 16 Aralık'ta 230 bin dolar ve 24 Aralık'ta 203 bin dolar olmak üzere toplamda 650 bin 500 doları şüphelilere elden teslim etti. Bir süre sonra durumu fark eden mağdur, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

ORTAKLARINA DA İHANET ETTİLER

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Doktordan parayı teslim almaya gelen iki dolandırıcının, ilk etapta aldıkları 217 bin doları diğer çete üyelerine vermediği tespit edildi. Dolandırıcıların parayla birlikte olay yerinden uzaklaştığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Olayı İsmail C., Hasan K., Hüseyin T., Aziz T. ve düğünlerde ses sanatçılığı yapan Necdet T.'nin birlikte organize ettiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Ekipler, Necdet T.'nin Siirt'te, İsmail C.'nin ise İstanbul'da olduğunu tespit etti. Yapılan baskınlarla gözaltına alınan iki şüpheli Nevşehir'e getirildi. Soruşturma kapsamında diğer üç şüpheliden ikisinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı İzmir'de gözaltında bulunduğu belirlendi.

"NEVŞEHİR'E BİRLİKTE GİTTİK, PARAYI BEN ALDIM"

Gözaltına alınan şüphelilerden Necdet T.'nin ifadeleri, suç örgütünün iç yüzünü deşifre etti. İfadeye göre, Nevşehir'de elden teslim alınan 217 bin dolar, şebekenin diğer üyelerine teslim edilmedi. Parayı alan şüphelilerin "Parayı ortaklara vermedim" diyerek paylarını saklaması üzerine çete üyeleri arasında husumet başladı. Olay günü yaşananları detaylarıyla anlatan Necdet T., suç ortağı Hüseyin T. ile birlikte 9 Aralık'ta uçakla Nevşehir'e geldiklerini belirtti. Bir süre otelde bekledikten sonra kendilerine iletilen konuma geçtiklerini söyleyen Necdet T., ifadesinde şu detayları verdi: "Hüseyin yaklaşık 300 metre geride bekledi. Ben yaşlı bir şahıstan siyah poşet içerisinde 217 bin doları aldım ve taksiyle bölgeden uzaklaştık. Taksiye daha sonra Hüseyin de bindi ve parayı ona teslim ettim."

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay ise suç gelirlerinin nasıl harcandığı oldu. Çete üyesi Hüseyin T.'nin, ortaklarından kaçırdığı parayla sevgilisine lüks bir hayat sunduğu belirlendi. Necdet T., paranın akıbetini şu sözlerle anlattı: "Hüseyin, aracı sevgilisinin üzerine aldı. Aracı 1 milyon 650 bin liraya Kırıkkale'den aldık. Hüseyin'de Nevşehir konusundan aldığı dolarlar vardı. Kuyumcuya giderek 1 milyon 650 bin liralık doları bozdurdu ve aracın ödemesini nakit yaptı. Aracı esnaftan aldığımız için güvenli ödeme yapılmasına gerek yoktu. Daha sonra birlikte döndük. Kendisi için daha önce aldığı aracı satmam için bana bıraktı. Aracı ilan sitelerine ben koydum."

DOLARI BOZDURUP ALTIN VE GÜMÜŞ ALDILAR

Necdet T., harcamaların sadece araçla sınırlı kalmadığını belirterek, "Kuyumcu görüşmesinden sonra Hüseyin kalan paranın yaklaşık 20 bin dolarıyla gümüş, 87 bin dolarıyla da kesme altın satın aldı. Kendisinde yaklaşık 30 bin dolar kaldığını bana söyledi" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına ulaşıldı. Aramalarda farklı markalarda 2 otomobil, 400 bin TL nakit para, 20 bin dolar değerinde gümüş, 484 gram altın, 28 bin 400 dolar, 7 bin 200 Euro ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla paralara, ziynet eşyalarına ve 2 araca el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si Nevşehir'de, 1'i ise İzmir'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.