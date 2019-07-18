Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş: F-35'ten vazgeçelim! Kaynaklar milli uçağa

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, S-400’leri alıp getiren Türkiye’nin, ABD’nin başına çuval geçirdiğini söyledi. Karataş, ABD’den F-35 alınmamasının Türkiye’nin yararına olacağını belirterek, F-35’lere harcanacak paranın milli uçak projesine aktarılmasını gerektiğini belirtti

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD’nin S-400’leri gerekçe göstererek Türkiye’ye F-35 satışını engelleme tartışmasını Aydınlık’a değerlendirdi.



Türkiye’nin ABD’nin bütün baskılarına rağmen Rusya’dan S-400 alımını gerçekleştirmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Karataş, “Türkiye S-400’leri alarak ABD’nin başına çuval geçirmiştir. Bu önümüzdeki dönemde daha iyi görülecektir” dedi.



ABD VERMEZSE İYİ OLUR



ABD’nin F-35’leri vermemesinin Türkiye’nin yararına olacağını vurgulayan Karataş, “Bu uçakların anahtarı ABD’nin elinde olacaktır. Eğer istemezse hiçbir zaman kullanamazsın. ABD’nin ilk aşamada 1 trilyon 200 milyar dolar olarak açıkladığı proje bir tedarik zinciri değil, Amerika’nın saadet zinciridir” diye konuştu.



Bölgede koşulların değiştiğini, Türkiye’nin S-400’ler alarak ABD’nin karizmasını çizdiğini ifade eden Karataş, Türkiye’ye tehdidin Suriye’nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz’de, esas olarak ABD’den geldiğini söyledi. Karataş, tehdide karşı kullanamayacağımız uçaklara milyarlarca dolar ödenmesinin anlamsız olduğunu bildirdi.



KAYNAKLAR MİLLİ UÇAĞA



Türkiye’nin milli uçağını geliştirmesi gerektiğini kaydeden Tümgeneral Beyazıt Karataş, şu görüşleri savundu:



“Türkiye acilen milli uçağını üretmek için harekete geçmeli. F-35’leri alırsak milli uçak çalışmalarımızı geliştiremeyiz. Türkiye bu projeden çıkmalı ve F-35’ler için ayrılan kaynaklar milli uçak projesine aktarılmalıdır. Bu uzun soluklu bir mücadeledir. karar verilirse başarılır. Türkiye’nin bu birikimi vardır.”



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