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Emekli Hava Tümgeneral Karataş: Doğu Akdeniz'de dengeler değişecek

Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş da S-400 parçalarının sevkıyat için Rus askeri üssüne getirilmesinin zamanlamasına vurgu yaptı.

Emekli Hava Tümgeneral Karataş: Doğu Akdeniz'de dengeler değişecek

S-400’lerle ilgili bu gelişmenin Erdoğan-Trump görüşmesinde Erdoğan’ın elini güçlendireceğini kaydeden Karataş şunları söyledi: “Milli Savunma Bakanı daha önce 100 Türk askerlerinin Rusya’ya S-400 eğitimi için gittiğini açıklamıştı. Bu arada Rus askerler de Türkiye’ye gelip incelemeler yapmışlardır. S-400’ler ilk olarak Mürted havaalanına gelecektir. Orası şu anda boştur. yedek meydan konumundadır. Her türlü olanağa da sahiptir. Orada eğitimler sağlandıktan, harbe hazır hale gelindikten sonra belirlenen yerlere konuşlandırılacaktır. Hareketli sistemler olduğu için havadan, karadan istenilen yere taşınabilir. bana göre Doğu Akdeniz’i kontrol eden bir bölgeye konuşlandırılacaktır. S-400’ler güney sınırımızda uygun bir yere konuşlandırılınca Doğu Akdeniz’de dengeyi değiştirir. Türkiye önemli avantaj sağlar. Zaten ABD’nin en büyük korkusu da bu.”

Karataş, “S-400’lerin depoya kaldırılacağı” iddiaları ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin hava savunma sistemleri yok. Türkiye S-400’leri alınca kullanmak zorundadır. Türkiye aldığı S-400’leri kullanmazsa gökyüzümüz FETÖ’cülerin, yani ABD’nin kontrolüne girer. Ben bu tür iddiaları maksatlı buluyorum. Türkiye S-400’leri ülkenin güvenliği için mutlaka kullanacaktır.” Aydınlık

Etiketler; #beyazıt karataş #s-400
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