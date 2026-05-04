Emekli ikramiyesi için tarih verildi

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı ikramiye tarihlerine çevrildi

Toygu Ökçün
Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce hesaplara geçmesi için teknik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

27-30 Mayıs tarihlerinde kutlanacak bayram öncesinde, ödeme takviminin öne çekilmesi hedefleniyor.

İKRAMİYELER ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Bakan Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "ödemelerin erkene çekilmesi için çalışma yapılabileceğini" belirtti. İlgili birimlerin koordineli bir şekilde teknik hazırlıkları sürdürdüğü vurgulanırken, ödemelerin bayram telaşı başlamadan tamamlanması planlanıyor.

ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ: İŞTE O TARİHLER

Kurban Bayramı'nın bu yıl 27 Mayıs tarihinde başlayacak olması nedeniyle ödemeler Mayıs ayı içerisine planlandı...

Mevcut değerlendirmelere göre, emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına aktarılması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre bir ödeme planı yayımlayarak süreci yönetecek.

ZAM VAR MI? RAKAM BELLİ OLDU!

Ramazan Bayramı döneminde emekli ikramiyeleri 4 bin Türk Lirası olarak ödenmişti.

Kurban Bayramı öncesinde ikramiye tutarlarında yeni bir artış yapılmasına dair resmi bir karar bulunmuyor. Bu doğrultuda, hak sahiplerine yine 4 bin Türk Lirası tutarında ödeme yapılması planlanıyor.

Ödemelerden Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin tamamı faydalanacak.

ÖDEMELER NASIL KONTROL EDİLİR?

Hak sahipleri, bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplarına geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden kolayca kontrol edebilecek

SGK tarafından sunulan "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" ekranı üzerinden işlemler takip edilebilecek

Ayrıca bankaların mobil uygulamaları ve ATM'leri de bakiye takibi için kullanılabilecek.

