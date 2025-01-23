Emekli ikramiyesi ile aldığı ev, eşi ve kızını hayattan kopardı

Hatay’daki Göçemen 2 Apartmanı’nda, depreme dayanıklı olduğu söylenen binada hayatını kaybeden Lale Mukaddes Saraç, eşinin emekli ikramiyesiyle aldığı evde felaketi yaşadı. Saraç, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Emekli ikramiyesi ile aldığı ev, eşi ve kızını hayattan kopardı
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Göçemen 2 Apartmanı’nın yapımında ihmali bulunan 12 kişi tutuksuz yargılanıyor. Bugün, Hatay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremde, Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan Göçemen 2 Apartmanı’nda 6 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olayda, eşi Mehmet Sabri Saraç ve kızı Gökçe Saraç'ı kaybeden Lale Mukaddes Saraç, yaşadığı acıyı ve adalet arayışını şu sözlerle dile getirdi: "Artık sorumlu kişilerin ceza almasını istiyoruz. Kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes birbirine suçu atıyor. Caddede birçok bina var ama yıkılan sadece ailemin yaşadığı bina. Üstelik bina 2 yıllık, depreme dayanıklı güvencesiyle satılmış bir binaydı. Adalet yerini bulsun istiyorum" 

"ETRAFINDAKİ BİNALAR SAĞLAM, BİZİMKİ YIKILDI"

Eşi ve kızını kaybeden Lale Mukaddes Saraç, 2 yıl önce eşinin aldığı evin depreme dayanıklı olduğu belirtilerek satıldığını, buna güvenerek taşındıklarını ifade etti. Ancak, çevredeki diğer binaların sağlam olmasına rağmen, sadece kendi binalarının yıkıldığını belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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