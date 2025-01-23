Emekli ikramiyesi ile aldığı ev, eşi ve kızını hayattan kopardı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Göçemen 2 Apartmanı’nın yapımında ihmali bulunan 12 kişi tutuksuz yargılanıyor. Bugün, Hatay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremde, Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan Göçemen 2 Apartmanı’nda 6 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olayda, eşi Mehmet Sabri Saraç ve kızı Gökçe Saraç'ı kaybeden Lale Mukaddes Saraç, yaşadığı acıyı ve adalet arayışını şu sözlerle dile getirdi: "Artık sorumlu kişilerin ceza almasını istiyoruz. Kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes birbirine suçu atıyor. Caddede birçok bina var ama yıkılan sadece ailemin yaşadığı bina. Üstelik bina 2 yıllık, depreme dayanıklı güvencesiyle satılmış bir binaydı. Adalet yerini bulsun istiyorum"

"ETRAFINDAKİ BİNALAR SAĞLAM, BİZİMKİ YIKILDI"

Eşi ve kızını kaybeden Lale Mukaddes Saraç, 2 yıl önce eşinin aldığı evin depreme dayanıklı olduğu belirtilerek satıldığını, buna güvenerek taşındıklarını ifade etti. Ancak, çevredeki diğer binaların sağlam olmasına rağmen, sadece kendi binalarının yıkıldığını belirtti.