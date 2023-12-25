Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık: "Koordinatları ABD Verdi, Artık ABD İle Savaşıyoruz"

Kuzey Irak'ta teröristlerin sızma girişiminde 12 asker şehit oldu. Alçak saldırı nasıl gerçekleşti? ABD'nin parmağı ne? Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında hain saldırıya ilişkin cevapları yanıtladı. Işık şunları ifade etti:

- Türkiye'nin sınırlarını uzaktan korumak terör örgütünü bulunduğu Irak topraklarında imha etmek amacıyla bu bölgede 2016 yılında başlatmış olduğu operasyonlar var.

"Üslerimizi Terk Etmedik"

- TSK Irak'ın kuzeyinde Kandil eteklerine kadarki bölgede yapmış olduğu operasyonlarla bu bölgede kaldı ve kalıcı üsler işgal etti. Bu üslerimizi terk etmedik. Yani TSK gösterdiğim bölge içerisinde kalıcı garnizonlar işgal etti ve operasyonlarına buradan devam ediyor.

- Bu bölgede yaklaşık 800 ile 1 milyon arasında Iraklı Kürt vatandaşı yaşıyor. Biz buradaki operasyonlarımızı yaparken aynı zamanda hem sınırlarımızı uzaktan koruyoruz hem terör örgütünü yerinde imha ediyoruz aynı zamanda da buradaki Kürt vatandaşları da koruyoruz.

"ABD Modern Silahlar Veriyor!"

- Buradaki halk PKK terör örgütüne vergi vermekten kurtuluyor. Tarlasını, bahçesini, bağını, bahçesini ekebiliyorlar. Biz burada bulunmazsak, Hakkari bölgesinde Şemdinli, Çukurca, yani sınırlarımızda artık örgütün eline ABD'nin vermiş olduğu menzilli uzun silahlar var yani terör örgütünün elinde şu anda sadece eskisi gibi kalaşnikof değil daha modern uzun menzilli roketleri var.

"ABD Destekli PKK"

- Zor bir coğrafya bu. Örgütün elinde ABD'nin vermiş olduğu modern kış tesisatları var. Gece görüş gözlükleri var. Daha modern silahlar var. GPS'ler var. Dolayısıyla ABD ne yapıyor? Suriye Demokratik Güçleri adı altında burada eğitmiş olduğu PKK terör örgütü unsurlarına bu Sincar'ın güneyinde Kerkük'ün güneyinden Süleymaniye'den araçlarla getiriyor. Burada yapacağı saldırıların provasını yapıyor burada hiç yorulmadan bazen helikopterlerle daha çok kara yoluyla bu bölgeye kadar getiriliyor.

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