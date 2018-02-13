Afrin operasyonunun en etkili kuvvetlerden biri de Jandarma ve Jandarma Özel harekat birlikleri. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan jandarmaların, operasyondaki komutasını ise Genelkurmay Başkanlığı yapıyor. Ancak bu durum jandarmanın operasyon bölgesine sevk ve idare edilmesinde bazı sorunlara yol açıyor. Operasyonun önemine dikkat çeken emekli askerler de yasal bir düzenleme ile jandarmanın yeniden Genelkurmay'a bağlanması gerektiğini vurguluyor.

Türk Ordusu hem karadan hem de havadan Afrin'deki PKK-YPG teröristlerini temizliyor.



Genellikle karadan yürütülen operasyonların en etkili kuvvetlerinden biri de jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri.



Jandarmaların operasyon arazisini tanıma ve uyum sağlaması, zor arazi şartlarında görev yapması ve operasyonel kabiliyetinin yüksek olması operasyonun başarısına büyük katkı sağlıyor. Ve operasyonun olmazsa olmaz birliklerden.



Büyük başarılar kaydedilen Afrin operasyonunda bazı aksaklıklar da var. Bunun nedeni de jandarma kuvvetlerinin yetki karmaşası. Komutası ve tüm idari işleri İçişleri Bakanlığı’nda olan Jandarma Genel Komutanlığı'nı, operasyonda Genelkurmay Başkanlığı yönetiyor.



Ayrıca ülke içi güvenliği sağlamakla yükümlü olan jandarma birliklerinin sınır dışı operasyona katılmasının önünde "yasal engeller" var. Bu durumu çözecek formül de Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeniden Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması.



"JANDARMAYA ÇOK İHTİYAÇ VAR "



Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı'ya göre, Jandarmaya Afrin'de çok ihtiyaç var. Operasyonun başarısı için de Afrin'de emir-komuta kusursuz olmalı.



Kundakçı, "Jandarma, elindeki kuvvetler bakımından en iyi birliklerden oluşuyor. Afrin'de onlara çok ihtiyaç var. O kadar ihtiyaç var ki çok önemli görevleri en az kayıpla yapabilirler. Türk Ordusu bugün Afrin'de milletimiz için vatan savaşı veriyor. Şu anda çok başarılı yürütülen operasyonu bizim kesin zaferle tamamlamız gerekiyor. Ordu içinde emir, komuta çok önemlidir. Sevk ve idarede sorunlar çıkmaması gerekir. O yüzden bu engeller kaldırılmalıdır" dedi.



"JANDARMAYA GENELKURMAY'A BAĞLANMALI"



"Afrin'den sonra Menbiç ve Fırat'ın doğusuna da operasyon yapılması bekleniyor" diyen Kundakçı, Jandarmanın bir an önce Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması gerektiğini vurguluyor.



Kundakçı, "Teröristler, Afrin'den sonra Menbiç ve Fırat'ın doğusundan da temizlenmeli. Bu mutlaka yapılmalı. O yüzden operasyonda daha çok birlik ve güce ihtiyaç var. Bu nedenle tecrübeli ve deneyimli olan yeni kuvvetlerin takviye edilmesi şart. Esas sorun da o zaman ortaya çıkacak. Jandarmanın gönderilmesinin önündeki yasal engeller kaldırılmalı. Emir-komuta kusursuz olarak işlemeli. En ufak bir aksaklık olmamalı. O yüzden en doğru olanı Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlanmalı" dedi.



Haber: Deniz Adalı

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